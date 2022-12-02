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Общество2 декабря 2022 5:17

Город лучшей жизни

«Комсомольская правда» запустила виртуальный конкурс «Город лучшей жизни», чтобы жители Екатеринбурга могли больше узнать о новых фишках и предложениях застройщиков.
Девелоперы Екатеринбурга создают уникальные проекты жилых кварталов, где новоселы получают комфортные условия для полноценной жизни.

Девелоперы Екатеринбурга создают уникальные проекты жилых кварталов, где новоселы получают комфортные условия для полноценной жизни.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пройдя по ссылке, вы сможете увидеть и оценить новации от уральских компаний. Они не просто строят жилье, но и повышают функциональность современных жилых комплексов в уральской столице.

У каждого покупателя жилья свои предпочтения в выборе комфортной жизни. Одним необходимы двухуровневая квартира и парк для прогулки рядом с домом, другим – детский сад и поликлиника. Поэтому жилье выбирается всегда скрупулезно, с учетом наличия объектов социальной инфраструктуры: охраняемого паркинга, безопасного двора, магазинов, школ, стадионов, скверов.

Если вы всё еще в раздумье – улучшать свои жилищные условия или нет, то конкурс «Город лучшей жизни» вам в помощь!

Проходите на виртуальную прогулку, посмотрите, какие жилые комплексы сейчас становятся популярными, и проголосуйте за понравившийся проект.

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