Девелоперы Екатеринбурга создают уникальные проекты жилых кварталов, где новоселы получают комфортные условия для полноценной жизни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пройдя по ссылке, вы сможете увидеть и оценить новации от уральских компаний. Они не просто строят жилье, но и повышают функциональность современных жилых комплексов в уральской столице.

У каждого покупателя жилья свои предпочтения в выборе комфортной жизни. Одним необходимы двухуровневая квартира и парк для прогулки рядом с домом, другим – детский сад и поликлиника. Поэтому жилье выбирается всегда скрупулезно, с учетом наличия объектов социальной инфраструктуры: охраняемого паркинга, безопасного двора, магазинов, школ, стадионов, скверов.

Если вы всё еще в раздумье – улучшать свои жилищные условия или нет, то конкурс «Город лучшей жизни» вам в помощь!

Проходите на виртуальную прогулку, посмотрите, какие жилые комплексы сейчас становятся популярными, и проголосуйте за понравившийся проект.