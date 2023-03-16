В зоопарке Екатеринбурга пара зеленых мартышек обзавелась потомством

Пока малыша сложно увидеть. Практически все время он проводит в теплых объятьях своей мамы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зоопарке Екатеринбурге появился новый питомец: пара зеленых мартышек обзавелась потомством. Малыш родился около месяца назад, однако у него еще нет имени. Работники зверинца предлагают посетителям выбрать кличку для животного.

- Пока малыша сложно увидеть. Практически все время он проводит в теплых объятьях своей мамы – Ноны. Гриветы очень трепетно относятся к своему потомству и опекают его насколько это возможно и как можно дольше, - уточнили в пресс-службе зоопарка.

При этом сотрудники с улыбкой отмечают, что малыши в зверинце очень активные: им все время хочется куда-то залезть и сбежать от матери.

В природе зеленые мартышки живут в Африке. Фото: пресс-служба зоопарка Екатеринбурга

- Самки в основном следят, чтобы малыш далеко не уходил. Может за хвост поймать и держать, или просто зажать в объятиях. Малыш пищит, недоволен, а матери хоть минутка покоя, - добавляют работники.

В природе зеленые мартышки живут в Африке, изначально их ареал располагался южнее Сахары. Гриветы большую часть времени проводят на земле в поисках пищи, поднимаясь на деревья во время опасности и на ночь, для сна.

Кстати, в феврале в зоопарке представили каракала Хьюго, крупный хищник семейства кошачьих прибыл в уральскую столицу еще в октябре 2022 года, но посмотреть на него посетители не могли. Сначала он месяц находился на карантине, а потом, привыкая к новой обстановке, прятался от людских глаз.