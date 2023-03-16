«Уральская ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге летом 2023 года

Самые интересные выступления происходят ночью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральская ночь музыки» - это из самых любимых и долгожданных фестивалей для жителей Екатеринбурга. Этой весной календарь EventsInRussia включил Ural Music Night в топ-50 лучших мероприятий 2023 года и назвал одним из национальных событий. Мы расскажем, когда и как пройдет фестиваль в год, когда Екатеринбурге отмечает 300-летие со дня основания города.

Ural Music Night-2023 в Екатеринбурге: когда, дата проведения

В этом году фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня 2023 года. Основные мероприятия развернутся вечером, а финальные выступления планируют на ночное время. По доброй традиции, на рассвете участники фестиваля и зрителя вместе исполнят песню «Луч солнца золотого» как финал фестиваля.

Ural Music Night-2023 в Екатеринбурге: участники

В 2022 году главными хедлайнерами фестиваля стали МакSим, Найк Борзов, Ольга Серябкина, Татьяна Овсиенко, а также группы «Браво» и «АК-47».

Состав участников будет обнародован ближе к самому мероприятию. Сейчас же команда фестиваля ведет отбор музыкантов в России и за рубежом.

Отправить первоначальную заявку на фестиваль можно было до 1997 года. Последний шанс исправить заявки для конкурсного жюри фестиваля у музыкантов есть до 20 марта 2023 года. С конца марта начнется работа по отбору выступающих.

Ural Music Night-2023 в Екатеринбурге: площадки

В 2022 году музыканты «Уральской ночи музыки» выступили на 100 площадках города. Среди них Литературный квартал, стадион «Екатеринбург-Арена», клуб «Everjazz», набережная Городского пруда. Многие площадки участвуют в фестивале ежегодно.