Жительница Екатеринбурга разбогатела, заложив золото подруги, приютившей ее

Драгоценности она сдала в ломбард Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительницу Екатеринбурга обокрала собственная подруга. Анастасия (имя изменено) по дружбе пустила пожить к себе свою давнюю знакомую, а та заложила драгоценности в ломбард, получив за золото неплохую сумму. Теперь семья Анастасии возвращает деньги, полученные с драгоценностей, сами украшения надежды получить назад уже нет.

Анастасия с Антониной знакомы с 2016 года. Девушки вместе работали, так и начали общаться. Затем жизненные пути разошлись, Тоня переехала, связи оборвались.

- Год назад она вернулась на прежнюю работу, и мы с ней вновь столкнулись. Точно не знаю, что именно случилось, но Тоня попросилась ко мне временно пожить. Она снимала комнату, но с хозяином квартиры были какие-то проблемы, и она сказала, что срочно нужно съехать. Я пустила на какое-то время, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Анастасия.

Подруги договорились, что на дружеских условиях Антонина платить за жилье не будет. С нее требовалось лишь оплачивать часть суммы за коммунальные счета. Так продолжалось около трех месяцев.

- Неделю назад к нам приехала моя бабушка, привезла мне в подарок серьги. Мама вдруг вспомнила про свои, стала их искать, но не нашла. Я сказала, что не знаю, где они и сама точно не брала, - вспоминает девушка.

Анастасия вместе с мамой стали вспоминать, куда теоритически могли запропаститься драгоценные серьги. Решили заглянуть в тайник, где хранятся все украшения. В тот день в шкатулке оказалось пусто, хотя две недели назад, когда мама Анастасии заглядывала туда, было кольцо.

- Я решила посмотреть в рюкзак к Тоне, нашла все эти бумажки: кучи квитанций из ломбардов, - говорит Анастасия.

Квитанция из ломбарда, куда были сданы драгоценности. Фото: предоставлено Анастасией

Тоня призналась в преступлении сразу же. На записи диктофона, которую Анастасия сделала при собственном допросе (есть в распоряжении редакции), охотница за золотом признается, что о последствиях не думала, как и о том, что кто-то узнает о ее поступке. А часть суммы денег, полученных в ломбарде, уже успела потратить.

- Мне не за себя обидно, а за маму с бабушкой, которым эти драгоценности доставались с огромным трудом. На эти украшения они зарабатывали, пришла Тоня и все присвоила себе. Я в тот день ей дала время до 15:00, чтобы она все мне вернула и нашла деньги на выкуп, либо я пишу заявление в полицию, - рассказывает Анастасия.

Часть украденных драгоценностей Антонина все же выкупила: цепочку, кулон и одно большое кольцо. Два других кольца к моменту раскрытия тайны в ломбарде уже продали. За них Анастасии девушка вернула 15 тысяч рублей. За серьги ее мамы она вернула 40 тысяч рублей, когда как изначальная их стоимость составляла на пять тысяч рублей больше.

- Требовать оставшиеся пять тысяч я тогда уже не стала. Точно по датам, когда она начала этим промышлять я не знаю. По моим догадкам, первый раз она в ломбард пошла с серьгами, когда я уезжала в другой город на похороны к дедушке. Кольцо заложила, когда я повторно уехала к дедушке на поминки, на 40 дней, это был февраль. Последние разы были в течение этих двух недель, в первой половине марта, - уточняет девушка.

Квитанция из ломбарда, куда были сданы драгоценности. Фото: предоставлено Анастасией

Всего же за драгоценности горе-подруге удалось выручить почти 130 тысяч рублей: за кулон, цепочку и одно кольцо она получила 55 тысяч рублей. Серьги специалист в ломбарде оценил на 40 тысяч, а за два других кольца Антонина получила по 15 тысяч рублей.

Сейчас девушка из квартиры съехала, молча отдав ключи хозяйке. Анастасия на данный момент обращаться в полицию не стала. Со стороны Антонины было чистосердечное признание своей вины, извинения, а также возврат денег и оставшихся драгоценностей. Поэтому с заявлением пострадавшая решила подождать, припугнув, что второй раз закончится обращением в органы правопорядка.