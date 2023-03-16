«Люди набирают в ведра снег»: жители Невьянска несколько дней сидят без воды

Воду отключили на улице Профсоюзов. Фото: читатель

Жители Невьянска уже три дня живут, словно в позапрошлом веке: в частных домах на улице Профсоюзов нет ни холодной, ни горячей воды. По их словам, в Невьянском водоканале вернуть водоснабжение обещают все три вечера.

- Воды нет три дня. Набрать ее рядом с домами негде, в колонках возле домов на улице воды тоже нет. Напротив стоит пятиэтажка, там водоснабжение вернули, - рассказал «КП-Екатеринбург» житель частного дома на улице Профсоюзов Никита.

В диспетчерской Водоканала обещают, что в ближайшее время и холодная, и горячая вода в дома вернется. На данный момент ситуация не изменилась, а собственникам домов приходится спасаться подручными средствами.

- В пятиэтажках воду дали, а мы как? У нас частный сектор растянулся на километры, ни в одном из домов воды нет никакой. Люди снег в ведра набирают, кладут его в унитазы, чтобы воду смыть, - рассказывает Никита.

В пятиэтажках напротив частного сектора воду вернули. Фото: читатель

В его семье есть маленький ребенок. Поэтому родителям пришлось заказывать воду с другого конца города. На момент публикации получить ответ от пресс-службы Невьянского водоканала не удалось.

В диспетчерской «КП-Екатеринбург» сообщили, что в районе улицы Профсоюзов произошла коммунальная авария. По словам дежурного, на месте ЧП ведутся ремонтные работы и в течение дня воду в дома подключат обратно.