«Бил по почкам и держал взаперти»: мать двоих детей судится с экс-супругом за право общаться с дочкой

Христина Тетюцкая пытается защитить детей от того, кого боится больше всего. Фото: из архива героини публикации

Свердловчанка Христина познакомилась с Владом (имя изменено по просьбе героини публикации, - Прим. Ред.) в 2010 году, когда ее старшему сыну было четыре года. От мужчины она родила дочь, и вместе с двумя детьми переехала к нему жить. Два следующих месяца показались матери двоих детей сущим адом.

По словам 37-летней Христины Тетюцкой, мужчина регулярно бил ее и детей и запирал в квартире, чтобы они не могли никуда уйти. Однажды свердловчанке все же удалось сбежать и уехать с сыном и дочкой к своей матери. С тех пор женщина пытается защитить детей от этого человека.

«БОЯЛАСЬ СБЕЖАТЬ»

- Когда мы познакомились с Владом, я одна растила сына и снимала комнату в Екатеринбурге, а он жил по соседству. У нас завязался роман, но Влад практически сразу проявил свою натуру – он грубо общался с моим сыном, один раз больно схватил его за руку, так что чуть не вывернул ее, тогда я решила прекратить отношения, - рассказывает Христина.

Но вскоре после этого женщина узнала, что беременна.

По словам Христины, ей пришлось попросить помощи у Влада, так как ей не где было жить. Фото: из архива героини публикации

- Когда я была на пятом месяце, позвонила ему, чтобы попросить о помощи, а он ответил: «Кто ты мне такая?!». Дочка родилась 30 марта 2011 года. Первое время после родов я жила то у сестры, то у подруги, а когда дочке было восемь месяцев, получилось так, что нам негде было жить. Мне ничего не оставалось, кроме как снова обратиться к Владу, а он предложил переехать к нему, - рассказывает мать двоих детей.

Христина вместе с детьми прожила у Влада чуть больше двух месяцев. Но, по словам женщины, то, что она испытала за это время, не сравнится с самым страшным сном.

- Когда мы были на людях, он крепко обнимал меня и говорил, что я у него самая лучшая, но когда мы оставались дома одни, регулярно избивал, и даже не из-за того, что я что-то не так сказала или сделала, а просто, потому что ему захотелось. Часто было так, что он подходил сзади и ударял меня по почкам. Неоднократно бил и детей. Один раз ударил сына так, что из его груди вырвался истошный вопль, такого я в жизни никогда до этого не слышала.

По словам Христины, Влад бил ее и детей, когда они оставались дома одни. Фото: из архива героини публикации

Влад запирался с детьми в другой комнате и говорил мне ни в коем случае туда не заходить. Из комнаты доносился детский плач. Что он там делал, я даже представить себе боялась. При этом каждую ночь он заставлял меня заниматься с ним сексом, мне не хотелось, я плакала, а он продолжал, - рассказывает мать двоих детей.

Христина утверждает, что не могла сбежать от этого ужаса, так как Влад запирал ее в квартире, а звонить в полицию или родным она боялась, думала: «Если он узнает, то точно что-то с нами сделает». Но однажды ей все же удалось забрать детей и уехать.

- Незадолго до этого я написала старому другу сообщение с адресом, где я нахожусь: «Не звони мне и не отвечай. Как только я сама тебе наберу, сразу же приезжай и забери меня. Это вопрос жизни и смерти». Через неделю после этого Влад оставил дверь в квартиру незапертой, и друг смог увезти меня с детьми к моей матери в Ирбит. Влад пытался дозвониться, но я не брала трубки, - вспоминает женщина.

Христина смогла забрать детей и уехать к матери. Фото: из архива героини публикации

«ПРИЕЗЖАЛ ПО НОЧАМ И ДОЛБИЛСЯ В ДВЕРИ»

В Ирбите женщина сразу же пошла в полицию, чтобы написать на бывшего сожителя заявление. Со слов Хритины, ей ответили, что состава преступления нет, и посоветовали обратиться в отделение в Екатеринбурге, но женщина до жути боялась возвращаться туда. На материнский капитал она купила квартиру в Артемовском и переехала туда вместе с детьми. За психологической и материальной помощью она не раз обращалась в фонд «Аистенок» и реабилитационный центр Артемовского района.

- Нас сразу же положили вместе с детьми в реабилитационный центр на две недели. Пока мы были там, сын признался мне, что Влад как-то пугал его пистолетом, но на вопрос о том, что было дальше, он ответил, что ничего не помнит. Больше дети ничего такого мне не рассказывали, но до сих пор, как и я, боятся Влада, - говорит мать двоих детей.

В Артемовском Христина устроилась фасовщицей на местную птицефабрику. Больше года Влад не объявлялся и не беспокоил Христину.

В Артемовском Христина купила квартиру и устроилась работать на фабрику. Фото: из архива героини публикации

- Когда дочке исполнилось два года, он неожиданно позвонил поздравить ее с днем рождения, предлагал помочь материально и заявил, что хочет общаться с детьми. Я была против, сказала, что мне ничего от него не нужно. Но моя старшая сестра, которая во многом заменяла мне мать, настаивала, что у детей должен быть отец, - рассказывает женщина. - Иногда я прислушивалась к ней и разрешала ему приехать к нам. Первое время он вел себя сдержанно, дарил детям подарки, покупал фрукты, но вскоре стал приезжать без предупреждения по ночам, долбился в двери, просил пустить, а я вызывала полицию, и он уезжал обратно. Несколько раз он писал мне: «Отправь ко мне детей на перевоспитание», требовал меня подписать на него доверенность, но я игнорировала.

Христина нередко просила старшую сестру Галину (Имя изменено по просьбе героини публикации, - Прим. Ред.) поводиться с детьми, но позже узнала от общей подруги, что Галина хотела забрать у нее дочь.

- Она не верила, что Влад жестоко обращался с нами. Даже когда дети приезжали пожить у нее, втайне от меня разрешала Владу с ними видеться. Галя хотела лишить меня родительских прав и забрать дочку, все время просила органы опеки отправить к нам домой сотрудников с проверкой, а за спиной про меня говорила: «У нее ни кола, ни двора, а плодится, как кошка, так что еще нарожает». Об этом мне рассказывала наша общая подруга. Она была на моей стороне и много помогала в свое время, - рассказывает Христина.

По словам Христины, дети боятся Влада и не хотят общаться с ним. Фото: из архива героини публикации

«НЕ ДОПУЩУ, ЧТОБЫ ДЕТИ ОСТАЛИСЬ С НИМ»

Христина неоднократно обралась с просьбами помочь в органы опеки, но безрезультатно.

- Мне говорили, что в таких ситуациях я должна сама во всем разобраться и позаботиться о детях, иначе они заинтересуются уже мной, - уточняет мать двоих детей.

В марте 2022 года Влад подал в суд на отцовство. После двух заседаний, Влада признали отцом девочки.

Влада признали отцом девочки, но, по словам Христины, на суде он заявил, что хочет забрать обоих детей. Фото: из архива героини публикации

- Я наняла юриста, но он только деньги брал, а ничего не делал. Недавно я отказалась от сотрудничества с ним. Влада поддержали органы опеки Артемовского, а у меня не было никаких доказательств, что он бил меня и детей. Моим словам, видимо, не поверили, - говорит мать двоих детей. - Теперь он должен подать в суд на график общения. Суд установит конкретное время, когда Влад может видеться с дочкой. Встречи должны происходить на нейтральной территории в реабилитационном центре. Но он пока не подал на график общения. Я в свою очередь хочу подать на алименты, а, если он не будет их выплачивать, смогу подать на ограничение его в правах. На суде он сказал, что хочет забрать обоих детей. Я не могу допустить, чтобы дети, если вдруг со мной что-то случиться, остались с ним или моей сестрой. Если меня не станет, пусть лучше их передадут в детский дом.

Сейчас сыну Христины 17 лет, а дочке 11. В апреле 2022 года дочь Христины и Влада прошла социально-психологическое обследование, в заключении которого (Имеется в распоряжении редакции, - Прим. Ред.) было указано, что девочка боится Влада, но аргументирует свои страхи лишь со слов матери: «Я не хочу с ним общаться, потому что мама рассказывала, что он бил ее и брата». В ближайшее время Христина хочет, чтобы медицинскую экспертизу также прошел и ее старший сын.

«КП-Екатеринбург» попыталась связаться с Владом, чтобы отразить его позицию. На момент публикации получить ответ не удалось.

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