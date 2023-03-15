Вопреки мнению скептиков: в Свердловской области в 2022 году на 4400 предпринимателей стало больше

Фото: СОФПП

– Конечно, у нас промышленный регион. Но влияние малого и среднего предпринимательства нельзя недооценивать, – сказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. – И это подчеркивал губернатор Евгений Владимирович Куйвашев на заседании областного Совета безопасности. По итогам 2022 года мы получили оптимистичные цифры. В регионе зарегистрировано более 201 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Провал, который предрекали скептики, не случился. Наоборот, мы фиксируем прирост 2,2%. В секторе малого и среднего бизнеса трудоустроено 913,7 тысяч человек – около трети трудоспособного населения региона. Занятость населения в МСП увеличилась на 10,1%».

О том, как шла работа СОФПП рассказал директор фонда Валерий Пиличев:

– Фонд работает в нескольких направлениях: финансовых и нефинансовых. Так, для финансовой поддержки Фонд предоставил в 2022 году 1249 поручительств на 5,6 млрд. рублей, которые позволили предпринимателям привлечь 14 млрд. рублей займов. По этому показателю Свердловская область на 2-м месте после Москвы. К тому же наши поручительства вышли за пределы области: в 17 регионах поручительства взяты в фонде. Это федеральные средства, поэтому предприниматели обращаются к нам. Заявки обрабатываем за один день. У нас самая низкая ставка.

В сфере нефинансовой поддержки мы реализуем образовательные курсы и программы, которыми воспользовались более 6 тысяч человек. Провели 75 прямых эфиров, более тысячи мероприятий.

Фото: СОФПП

При содействии Центра поддержки экспорта (ЦПЭ), который действует на базе СОФПП, 92 субъекта МСП заключили экспортные контракты на 83,4 млн долларов.

Одна из таких свердловских компаний-экспортеров – ООО «Восток» – при содействии ЦПЭ экспортирует семена льна.

Как рассказала коммерческий директор ООО «Восток» Елена Дорожкина, благодаря СОФПП компания смогла выйти на внешние рынки.

– Нам помогли в поиске иностранного покупателя. Уже в марте прошлого года мы заключили первый контракт с европейским партнёром и отгрузки совершаются по сей день. У нас много планов, в том числе выход на рынок Китая, - рассказала Елена Дорожкина.

Фото: СОФПП

В числе новых открытий СОФПП в 2022 году – креативный кластер «Домна» и мультибрендовый бутик «Имена». Эти объекты дают возможность поддержать предпринимателей и самозанятых в креативных сферах, помочь в развитии легкой промышленности региона.

Так, при поддержке СОФПП самозанятая и дизайнер одежды Александра Белоусова за один год прошла путь от швеи-надомницы до создателя собственного бренда одежды. В 2022 году она получила грант Минсоцполитики Свердловской области, купила промышленное оборудование и открыла собственную студию пошива. Сегодня коллекция Александры для женщин с пышными формами представлена в бутике «Имена».

– У нас очень много продаж в бутике. Вижу большой спрос, поэтому в ближайшей перспективе планирую масштабироваться, - рассказала дизайнер.

В 2023 году СОФПП продолжит практикумы для самозанятых в копирайтинге, торговле на маркетплейсах, SMM. Внедрит спецпрограммы по обработке металла, ювелирному делу, созданию коллекций одежды и др. Продолжит работу с торговыми центрами по созданию в них бутиков местных производителей по аналогии с бутиком «Имена». И проведет в «Домне» (ул. Вайнера, 16) более 300 полезных мероприятий для свердловских предпринимателей.