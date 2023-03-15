В Свердловской области завершены поиски пропавшего зимой пациента больницы

Поиски шли на протяжении месяца. Фото: соцсети

В Нижнем Тагиле завершены поиски пропавшего мужчины-эпилептика. 33-летний Егор Полевых пропал 18 февраля. Было известно, что он поступил в местную больницу, где ему оказали помощь.

После того, как его отпустили врачи, он так и добрался до дома. Поиском занимался поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и полицейские Нижнего Тагила.

15 марта стало известно, что Егора Полевых нашли погибшим. Его тело обнаружил прохожий на улице.

- Проверка проводится следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила областного следственного комитета. Проведён осмотр места происшествия, опросы возможных очевидцев, тело направлено на судебную медэкспертизу, - уточнили «КП-Екатеринбург» в Следственном комитете по области.

При внешнем осмотрела тела видимых телесных повреждений специалисты не обнаружили. Следователи придерживаются сейчас того, что мужчина замерз насмерть.

- Умерший, по предварительным данным, это пропавший ранее без вести мужчина, 1989 года рождения, предварительно, не криминал. Предположительно, гражданин мог скончаться от переохлаждения, - прокомментировал инцидент начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Ранее полицейские сообщали, что мать пропавшего без вести Егора Полевых обратилась с заявлением 27 февраля. Мужчина вышел из дома по улице Чайковского в магазин за спиртным без телефона, но так и не вернулся. Позднее стало известно, что погибший действительно был доставлен в городскую больницу, где ему оказали помощь.