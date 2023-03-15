У Бебелевского моста поставили необычную скульптуру, украшенную глиняными смартфонами

Скульптура появилась на мосту со стороны здания Верх-Исетского суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Бебелевского моста со стороны здания Верх-Исетского суда минувшим утром появился объект необычной формы. Выглядит он, как несколько сросшихся друг с другом слоеных кубов. Причем каждая плоскость на кубах покрыта чем-то вроде смартфонов с пестрыми картинками на экранах.

Скульптура получилась выше человеческого роста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если подойти ближе, станет понятно, что каждый такой «смартфон» на самом деле глиняная табличка с узором, утопленная в металлическую поверхность куба. Объект этот – ни что иное, как скульптура со смыслом, сделанная художниками в рамках фестиваля современного искусства «ЧО». Его темой в этом году стали «Вымыслы и промыслы».

Скульптура украшена глиняными табличками Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сегодня мы с вами презентуем предпоследний объект сезона «Вымыслы и промыслы». Называется он «Визмут», - рассказал руководитель паблик-арт программы фестиваля Никита Харисов. - Слово это выдуманное, вымышленное. С одной стороны название относится к месту, к району, для которого создан этот объект – это ВИЗ. С другой стороны визуально этот объект напоминает кристаллическую решетку металла висмут. Висмут используется в машиностроении и приборостроении.

Таблички повторяют изображения со смартфонов жителей города, делавших их Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сама скульптура появилась как раз неподалеку от одного из первых уральских заводов. Сам объект сделан из металла, хотя первоначально авторы хотели сделать его из дерева. Передумали в последний момент.

Разглядывать таблички можно долго Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Тема фестиваля – вымыслы и промыслы. Поэтому и работа у нас состоит из двух таких блоков – вымышленного и промышленного, - рассказывают авторы скульптуры Егор Ефремов и Мария Пласкина из художественного объединения «Гуй». - Вымысел проиллюстрирован этими крошечными черепками, сделанными жителями города. Само название объекта, как видите, дивно перекликается с Верх-Исетским металлургическим заводом – Висмут, Визмут, ВИЗ…