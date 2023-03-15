В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» произошел пожар

Из метро эвакуировали 385 человек Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге утром 15 марта на станции метро «Уралмаш» произошло короткое замыкание кабелей.

- В 06:59 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении на станции, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади один погонный метр. В ходе разведки, проведенной звеньями газодымозащитной службы, в вентиляционной камере был обнаружен очаг пожара.

Фото: читатель КП

Пожарные уже локализовали и ликвидировали возгорание. Сейчас спасателями проводится проверка помещений станции. На месте работают 20 единиц спецтехники и 48 человек личного состава.

Людей со станции эвакуировали. Всего были выведены из метро 385 человек, из них 58 детей. Информации о пострадавших не поступало.