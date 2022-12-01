Поездка должна была быть в январе 2022 года. Фото: предоставила Светлана Кузнецова

В Среднеуральске родители танцоров студии «Серпантин» считают, что одна из мам присвоила их деньги. Женщина взялась за организацию трехдневной поездки детей в Париж на конкурс, который должен был состояться во дворце ЮНЕСКО с 6 по 9 января 2022 года. Но вояж так и не состоялся. По мнению родителей, Елена Желудева (имя и фамилия изменены – Прим. Ред.) присвоила себе больше двух миллионов рублей. «КП-Екатеринбург» поговорили с пострадавшими, которые не могут получить свои деньги обратно.

ДОВЕРЯЛИ НА СЛОВО Одна из пострадавших, которая попросила не называть ее имени, рассказала, что поехать в Париж на три дня на танцевальный конкурс в 2022 году Елена предложила еще в 2021-м. Цена за автобусный тур из Москвы до Парижа тогда была около 525 евро (45 600 руб.). За поездку можно было платить в рассрочку. По словам женщины, родители доверяли Елене, поскольку она не первый раз организовывала туры по области и стране.

- До этого случая проблем не возникало. Елена соблюдала все договоренности. Мы никогда не брали с нее расписок - говорит Ксения (имя изменено по просьбе героини, - Прим. Ред.). - К тому же Елена сама многодетная мать. Воспитывает двух маленьких и двух совершеннолетних детей. Наши младшие дети ходили в общую группу в детском саду.

Платежи Ксения переводила Елене частями.

- За двух дочек я перевела сумму примерно 66 тысяч рублей. Потом попросила у Елены отсрочку. Она пошла на встречу. В июне этого года Елена сказала, что поездка переносится. Организаторы ей выставили даты на май 2023 года, - продолжает Ксения. - У моей 17-летней дочери в мае выпускные экзамены. И мы решили отказаться от поездки. Вместе с нами стали отказываться и другие родители. Елена попросила написать заявление на возврат средств и сказала, что вернет деньги в течение 90 дней.

Но время шло, а деньги не возвращались.

- Елена объясняла, что все деньги, которые она отправила, заблокированы. Счета заморожены из-за отношений с заграницей. Мы запрашивали у нее платежи и акты сверки о том, что Елена отправляла организации деньги. Нам приходили отписки в стиле: «У меня не получается запросить их в банке», - добавляет Ксения.

ВЛОЖИЛА ДЕНЬГИ В БИНЕС?

Светлана Кузнецова отдала Елене за поездку 186 тысяч рублей. Хотела съездить во Францию с мужем и двумя детьми.

- Я когда-то была во Франции. И хотела подарить детям возможность увидеть Париж. Мечтала, что они побывают в Диснейленде. Деньги за поездку Елене я отдавала наличными, - рассказала Светлана Кузнецова. - Елена внушала доверие, так как говорила, что она представитель международного совета по танцу официального представительства ЮНЕСКО в Москве.

Сейчас Светлана не может вернуть эти деньги обратно. Женщина уверена, что Елена уже вложила все средства в свой бизнес.

- У Елены свой салон красоты. В марте у нее прошла новая сделка по покупке парикмахерской. Бизнес она оформила на старших детей. На ней нет имущества, сама она живет в съемной квартире, - продолжает Светлана.

ОБЪЯВИЛИ В РОЗЫСК?

Отчаявшись вернуть деньги, родители детей обратиться в полицию. Заявление они написали 20 октября 2022.

- Уже18 ноября нам вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Так как Елена уехала в Сочи без обратного билета. Полицейские объявили Елену в розыск, - рассказала пострадавшая Ксения.

Также родители отправили запрос в представительство ЮНЕСКО в Москве. На их счет Елена должна была отправлять сумму за поездку.

- Зимой 2021 Елена перевела организации только 150 тысяч рублей, - говорит Светлана Кузнецова. - Родители отправляли Елене деньги в общем количестве на 2,5 миллиона рублей. Нам просто хочется, чтобы Елена вернула наши деньги.

- Опрошены заявители и лица, которые занимались организацией данного конкурса. В связи, с этим направлены соответствующие запросы, - уточнили в пресс-группе полиции Верхней Пышмы. - В настоящее время проверка не закончена, изучается документация, обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято законное решение.

Елена Желудева в разговоре с «КП-Екатеринбург» уточнила, что дата поездки в Париж все же определена. Она должна состояться со 2 по 5 мая 2023 года.

- Поездка не отменилась, перенеслись сроки поездки. Родители уже сами и отказались от поездки. Есть их заявления. Им сказали, что надо подождать возврата денег, - говорит Елена. - Теперь они решили без разговора устроить разбирательство. Буду с адвокатом сверять каждую сумму, которую в заявлениях писали родители. Среди заявителей также есть родители, которые под общим давлением написали заявления.

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