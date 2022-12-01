В Екатеринбург прибыл сказочный поезд Деда Мороза из Великого Устюга

Поезд пробудет на станции всего несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый день зимы в уральскую столицу прибыл праздничный поезд Деда Мороза. Главный зимний волшебник в компании Снегурочки и других сказочных помощников приехал из Великого Устюга, чтобы подарить уральцам новогоднее настроение.

Дед Мороз поздравил детей с предстоящим праздником Фото: Алексей БУЛАТОВ

На перроне поезд встречали и юные гости, и их родители Фото: Алексей БУЛАТОВ

На перроне также можно купить сладости Фото: Алексей БУЛАТОВ

На перроне гостей ждет праздничная программа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украшенный огнями локомотив прибыл на перрон Екатеринбург-Пассажирский, а встретить его пришли и дети, и взрослые. На станции поезд пробудет до 20:30.

Дед Мороз вышел на перрон и поздравил собравшихся с наступающим праздником. А тех, кто заранее приобрел билеты, он ждал в своей резиденции. По билетам в поезде также можно посетить фотозону и три новых вагона с квестами, в каждом из которых гостей встречают сказочные персонажи, такие как Лесничий и Дед Трескун.

На перроне стоит почтовый ящик, в который вы можете положить письмо Деду Морозу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тематическая фотозона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в поезде появились новые вагоны с квестом для детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вагоны выглядят антуражно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свободно попасть можно только в вагон с сувенирной лавкой и вагон-ресторан. Правда, для этого вам предстоит отстоять большую очередь. В вагоне-ресторане вы сможете попробовать сладкую выпечку и фирменные чаи, а в сувенирной приобрести на память, травяные чаи и новогодние пряники.

Попасть в сувенирную лавку может любой желающий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вагон-ресторан можно также посетить всем желающим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздник к нам приходит... Фото: Алексей БУЛАТОВ

На перроне юных гостей и их родителей также ждут праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге также запустили туристический ретро-поезд «Уральский экспресс». Он будет двигаться до музейного комплекса Верхней Пышмы. Вагоны выполнены в стиле эпохи рубежа XIX - XX века.

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