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Общество1 декабря 2022 10:34

В Екатеринбург прибыл сказочный поезд Деда Мороза из Великого Устюга

Показываем, чем он может удивить
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Поезд пробудет на станции всего несколько часов

Поезд пробудет на станции всего несколько часов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый день зимы в уральскую столицу прибыл праздничный поезд Деда Мороза. Главный зимний волшебник в компании Снегурочки и других сказочных помощников приехал из Великого Устюга, чтобы подарить уральцам новогоднее настроение.

Дед Мороз поздравил детей с предстоящим праздником

Дед Мороз поздравил детей с предстоящим праздником

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На перроне поезд встречали и юные гости, и их родители

На перроне поезд встречали и юные гости, и их родители

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На перроне также можно купить сладости

На перроне также можно купить сладости

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На перроне гостей ждет праздничная программа

На перроне гостей ждет праздничная программа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украшенный огнями локомотив прибыл на перрон Екатеринбург-Пассажирский, а встретить его пришли и дети, и взрослые. На станции поезд пробудет до 20:30.

Дед Мороз вышел на перрон и поздравил собравшихся с наступающим праздником. А тех, кто заранее приобрел билеты, он ждал в своей резиденции. По билетам в поезде также можно посетить фотозону и три новых вагона с квестами, в каждом из которых гостей встречают сказочные персонажи, такие как Лесничий и Дед Трескун.

На перроне стоит почтовый ящик, в который вы можете положить письмо Деду Морозу

На перроне стоит почтовый ящик, в который вы можете положить письмо Деду Морозу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тематическая фотозона

Тематическая фотозона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в поезде появились новые вагоны с квестом для детей

В этом году в поезде появились новые вагоны с квестом для детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вагоны выглядят антуражно

Вагоны выглядят антуражно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свободно попасть можно только в вагон с сувенирной лавкой и вагон-ресторан. Правда, для этого вам предстоит отстоять большую очередь. В вагоне-ресторане вы сможете попробовать сладкую выпечку и фирменные чаи, а в сувенирной приобрести на память, травяные чаи и новогодние пряники.

Попасть в сувенирную лавку может любой желающий

Попасть в сувенирную лавку может любой желающий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вагон-ресторан можно также посетить всем желающим

Вагон-ресторан можно также посетить всем желающим

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздник к нам приходит...

Праздник к нам приходит...

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На перроне юных гостей и их родителей также ждут праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге также запустили туристический ретро-поезд «Уральский экспресс». Он будет двигаться до музейного комплекса Верхней Пышмы. Вагоны выполнены в стиле эпохи рубежа XIX - XX века.

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