Промышленники запустили сазана в Красноуральское водохранилище

Фото: пресс-служба УГМК

АО «Святогор» продолжает экологическую акцию по зарыблению рек Свердловской области. В Красноуральское водохранилище реки Салда было выпущено 10 тысяч особей молоди сазана.

– В течение многих лет наше предприятие зарыбляет речные водоемы Свердловской области, – отметил директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников. – В этом году новыми жителями пополнился и водоем Красноуральска. Таким образом, вкладывая средства, мы проявляем заботу об охране окружающей среды и восстанавливаем биоресурсы водоемов.

Сазан выращен в Зеленоборском рыбопитомнике в Екатеринбурге, его специалисты доставили молодь к месту зарыбления в специальном контейнере, обеспечив при транспортировке определенный температурный режим воды и подачу кислорода. Средний вес привезенных мальков составляет примерно 50 граммов. Общая масса рыбного десанта – порядка полутонны.

Фото: пресс-служба УГМК

Участниками зарыбления стали представители градообразующего предприятия, администрации городского округа и жители Красноуральска: выпустить в новую жизнь рыбью молодь мог любой желающий.

– Это очень важное и нужное для нашего города дело, которым «Святогор» занимается с 2016 года, – отметил глава городского округа Красноуральск Дмитрий Кузьминых, – поэтому хотел бы поблагодарить градообразующее предприятие за эту отличную экологическую акцию. Уверен, что Красноуральское водохранилище станет вторым домом для данного вида рыб. Опыт показывает, что сазан здесь отлично приживается и вырастает до 1 килограмма.