В верхнепышминском трамвае запустили аудиогид

Фото: пресс-служба УГМК

На трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма № 333 заработал историко-культурный аудиогид. В рамках проекта «Ближе» жители Верхней Пышмы и Екатеринбурга получили уникальную возможность познакомиться с историей двух городов прямо во время поездки.

- Мы всегда готовы поддержать любые инициативы, помогающие объединению людей. Благодаря проекту «Ближе» общественный транспорт становится не только средством передвижения, он позволяет жителям наших городов лучше узнать друг друга, - подчеркнул председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков.

Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по общим вопросам Алексей Редин поблагодарил всех причастных к проекту – краеведов, музейных работников, промышленников и горожан за активное участие, заинтересованность и творческий подход.

Фото: пресс-служба УГМК

- Новый проект поможет жителям и гостям Верхней Пышмы познакомиться с историей Медной столицей Урала, посетить наши уникальные музеи, парки и другие достопримечательности, - отметил он.

Участники презентации аудиогида прошли до остановки Льва Люльева и отправились на трамвае в сторону Верхней Пышмы. Во время поездки пассажиры услышали несколько увлекательных историй, а также комментарии самих участников.

Аудиогид рассказывает о развитии металлургии на Урале, градообразующем предприятии Верхней Пышмы АО «Уралэлектромедь» и Медной столице Урала, о современных художниках Эльмаша и городском уличном искусстве. Тексты, а также названия остановок и объявления, которые будут транслироваться в трамвае, озвучил популярный актер и телеведущий Андрей Рожков. Помимо этого, пассажиры смогут услышать пение птиц, запись которого подготовили местные орнитологи.

Аудиогид доступен на платформе izi.TRAVEL. Подключиться к нему можно с помощью смартфона по QR-коду, который размещен в салоне трамвая. Для прослушивания нужны наушники.

Отметим, что проект «Ближе» создан по инициативе и при поддержке госкорпопации ВЭБ.РФ, «Фонда развития городов» и при участии компании «Мовиста Регионы», которая сопровождала запуск трамвайного сообщения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. В проекте также участвуют независимые гиды Екбгуляем, Кванториум, Уральский клуб нового образования, магазин «Книги, кофе и другие измерения», пространство «Заря», фестиваль стрит-арта «Уральские мотивы» и другие креативные команды.

Фото: пресс-служба УГМК

Реализует проект Фонд городских инициатив — независимая команда, которая с 2017 года изучает, тестирует и внедряет технологии продуктивного сотрудничества между жителями, бизнесом и администрациями городов для решения городских проблем.