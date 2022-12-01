Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустили рельсовый автобус «Орлан»

Фото: пресс-служба УГМК

Впервые Екатеринбург и Верхнюю Пышму свяжет еще и железная дорога. Между городами начали курсировать рельсовые автобусы «Орлан». Проект реализован Свердловской железной дорогой при поддержке правительства Свердловской области и УГМК.

Первый рейс состоялся сегодня, 1 декабря. Современный рельсовый автобус отправился в уральскую столицу из Верхней Пышмы в 9 часов по местному времени. Его первыми пассажирами стали полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников и почетный гражданин Свердловской области Андрей Козицын.

Фото: пресс-служба УГМК

- Это прекрасное событие - между Верхней Пышмой и Екатеринбургом устанавливается железнодорожное пригородное сообщение, - отметил полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Владимир Якушев. - Проект был очень непростой в реализации, но благодаря совместным усилиям Свердловской железной дороги, правительства Свердловской области и УГМК он состоялся. Вместе, сообща, они сделали хорошее дело. Это новое качество жизни и очередной прорыв в транспортной инфраструктуре.

- Новый маршрут из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму и обратно, транспортная доступность - важная составляющая развития территории обоих городов, - подчеркнул Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. - Я хочу поблагодарить Российские железные дороги, Свердловскую железную дорогу за принятые очень непростые и нестандартные решения, искренне благодарен за помощь Уральской горно-металлургической компании, а также всем тем, кто приложил усилия к реализации проекта. Уверен, что этот маршрут будет пользоваться успехом у жителей Верхней Пышмы, Екатеринбурга и гостей нашего региона.

Фото: пресс-служба УГМК

- Я очень рад, что сегодня завершается большая и трудная работа, которая длилась несколько лет, - сказал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. - 31 минута, и мы попадаем из одного города в другой. Но главное, у этого проекта есть возможности, чтобы еще сократить время в пути. С организации пригородного железнодорожного движения в Верхнюю Пышму мы начинаем исполнение большого проекта Екатеринбургской агломерации, в которой последовательно большое количество городов будут связаны со столицей Среднего Урала.

- Больше трех лет прошло от идеи связать железной дорогой Екатеринбург и Верхнюю Пышму до ее воплощения, - отметил почетный гражданин Свердловской области Андрей Козицын. - Хочется выразить слова благодарности Российским железным дорогам, Свердловской железной дороге, их руководителям, которым пришлось решить множество сложных вопросов, губернатору и правительству Свердловской области - за поддержку в реализации этого проекта. Не так давно мы открывали трамвайное движение между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, которое также состоялось при поддержке властей региона, а сегодня - новый этап в развитии транспортного сообщения между нашими городами, и за это огромное спасибо всем, кто принимал участие в подготовке этого радостного события.

Фото: пресс-служба УГМК

Со 2 декабря транспорт начнет курсировать от станций Шарташ и Екатеринбург-Пассажирский примерно каждые три часа: отправление со станции Шарташ в 8:25, 11:57, 15:40 и 18:30, со станции Екатеринбург-Пассажирский - в 5:36, 8:35, 12:07, 15:50 и 18:40. Отправление из Верхней Пышмы в 7:04, 9:36, 13:01, 17:26 и 19:45. На маршруте предусмотрены остановки на станции Шувакиш и на о.п. Первомайская (для поездов, выполняющих рейсы от/до станции Шарташ).

В Верхней Пышме конечной будет станция Электролитная - там специально построили платформу для посадки и высадки пассажиров, которая получила название «Верхняя Пышма. Музей». Кроме того, для организации регулярного движения «Орланов» был проведен капитальный ремонт путей от Шувакиша до Электролитной.

Фото: пресс-служба УГМК

Ежедневно по будням между городами будут курсировать пять пар пригородных рельсовых автобусов, по выходным - четыре. Время в пути - около получаса.

Регулярное железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой позволит жителям обоих городов более комфортно проводить время в пути, а также четко планировать свой день. Авторы проекта рассчитывают, что данный маршрут станет значимой частью формирующейся для обслуживания населения столицы Среднего Урала и близлежащих городов транспортной сети агломерации Большой Екатеринбург.