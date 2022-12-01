Концерты и гастроли на выходные в Екатеринбурге 2-4 декабря 2022 года

Выходные можно провести ярко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале декабря в Екатеринбурге пройдут концерты для любителей музыки самых разных стилей. Мы расскажем вам, где и как провести выходные в Екатеринбурге, куда сходить на какие концерты посмотреть с 2 по 4 декабря 2022 года.

Афиша на выходные в Екатеринбурге 2-4 декабря 2022 года

Хибла Герзмава

Российская оперная дива абхазского происхождения давно доказала оперному миру то, что обладает уникальным талантом. Выступления артистки проходят с успехом но только в нашей стране, но и далеко за ее пределами: в Японии, Италии, Франции, Германии и других странах мира. Ее выступления были организованы в Мариинском театре, Лондонской Королевской опере «Ковент-Гарден», Метрополитен-опера, Венской государственной опере, Римской опере, парижской Гранд Опера.

Место: Свердловская филармония, ул. Карла Либкнехта, 38а.

Дата: 2 декабря.

Честный

Большой концерт везет в Екатеринбург Тимур Гатиятуллин (Честный). Честный организовал гастроли и уральский город стал одной из точек тура. Репер исполнит для фанатов хиты «Майами», «Мама», «Желаю», «Разлетайтесь, мыши» и презентует несколько песен с нового альбома, который будет выпущен в конце 2022 года.

Место: Концерт-холл «Свобода», ул. Черкасская, 12.

Дата: 2 декабря.

METAL ATTACK

Приглашенные метал банды порадуют фанатов мощным вокалом и сочными гитарными риффами. В клубе выступят «Море…», «АRKTKTR», «Revoid of existence», «Under Curve», «NAN», «Dyssomnia» и «Prave factum».

Место: Концерт-холл «Свобода», ул. Черкасская, 12.

Дата: 2 декабря.

Electronica Understand

Любителей электронной музыки порадует выступление «ELECGROUND». Музыканты отыграют часовой Live из треков собственного сочинения. Приглашенный гость VegaZ SL (Sri Lanka).

Место: DE GENNIN, ул. Воеводина, 1.

Дата: 2 декабря.

Cozy Ghost Trio. Джаз и популярная музыка

Музыканты исполнят знаменитые творения легендарных Bee Gees, The Beatles, Beach Boys и The Everly Brothers, шедевры джазовой музыки (Fairy Tales, Mister Sandman) и авторские композиции. Коллектив появился в 2000 годах и успешно выступает по сей день.

Место: EverJazz, ул. Тургенева, 22.

Дата: 2 декабря.

«Рожденные в СССР»

Любители ретро могут посетить Театр Эстрады. Там 2 и 3 декабря будут исполнены шлягеры советских времен из кинофильмов и эстрадной музыки 1960-1980 годов.

Место: Театр Эстрады, ул. 8 Марта, 15.

Дата: 2 и 3 декабря.

«Заточка»

Рэп-команда «Заточка» исполнит в Екатеринбурге песни с трех своих альбомов. Музыканты исполнят «Шапочку из фольги», «Петь блюз», «Провинциал» и другие хиты.

Место: Концерт-холл «Свобода», ул. Черкасская, 12.

Дата: 3 декабря.

Classic groove. Шоу барабанщиков

Ансамбль «Чувство ритма» придумали артисты Свердловской филармонии. Обычно они выступают во фраках на концертах Большого и Молодежного оркестров. Но 3 декабря барабанщики филармонии оторвутся, играя на восточных дарбуках, африканских джембе, карибских стил-пэн и латиноамериканских бонгах.

Место: Свердловская филармония, ул. Карла Либкнехта, 38а.

Дата: 3 декабря.

«Обе Две»

Уроженки Екатеринбурга едут в родной город концерт «Девочки в черном». Артисты исполнят хиты группы и новые композиции.

Место: Концерт-холл «Свобода», ул. Черкасская, 12.

Дата: 4 декабря.

Евгений Чебатков

Уроженец Казахстана Евгений Чебатков везет в Екатеринбург сольный концерт «не оборачивайся». Евгений давно зарекомендовал себя как талантливый автор, сейчас он один из резидентов Stand-Up Show на ТНТ и ведущий Comedy Radio.

Место: ККТ «Космос», ул. Дзержинского, 2.

Дата: 4 декабря.

U1 - Первый Андеграундный

Клуб «Фабрика» собрал у себя весь андеграунд Урала. Шесть молодых коллективов будут бороться за звание лучшего, хиты исполнят МОЛОДОСТЬ ВНУТРИ и In bloom.

Место: «Фабрика», пер. Центральный рынок, 6.

Дата: 4 декабря.

Концерт-парад

На сцене Свердловской области окажется оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии России. Его художественный руководитель – начальник Военно-оркестровой службы Уральского округа войск национальной гвардии РФ майор Игорь Вараксин.

Место: Свердловская филармония, ул. Карла Либкнехта, 38а.

Дата: 4 декабря.