От Деда Мороза до горячей баньки: «Агенты позитивных изменений» впечатляют людей, развивают бизнес и территории

Фото: организаторы проекта «Агенты позитивных изменений»

«Агенты позитивных изменений» – уникальный проект на Урале, который объединил свердловчан, готовых активно осуществлять свои идеи в различных сферах жизни – социальной, туристической, культурной и других.

Одним из таких агентских проектов стала сказочная деревня семейного отдыха «Парк Сказов» в Арамиле. Дарья Малышева, сотрудник «Парка Сказов», рассказала, как здесь будут открывать зимний сезон.

– Уже 3 декабря главный волшебник «Парка Сказов» Урал Мороз грандиозно отпразднует День рождения вместе со сказочными гостями. Так, к нам приедет Тол Бабай из Удмуртии, Елена Прекрасная и Кощей Бессмертный из Курганской области. День Рождения Урал Мороза проводим седьмой год. Праздник создан для привлечения туристов в Арамильский городской округ из Свердловской области и соседних регионов.

В этом году мы ожидаем около двух тысяч гостей. Для взрослых и детей подготовили много активностей: выступление дрессированных собак, игры-бродилки, розыгрыши, фаер шоу, салют и другое.

Фото: организаторы проекта «Агенты позитивных изменений»

В Парке сказов создано 10 сказочных объектов. Это Дворец Урал Мороза и Весны Красны, Пещера Хозяйки Медной горы, Дом Водяного и Дом Данилы мастера, и другие.

С наступлением зимы мы приготовили для гостей сезонные развлечения. У нас можно прокатиться на лошади, взять напрокат сноутюбинг, пластиковые лыжи, коньки. После забав на свежем воздухе мы приглашаем гостей с детьми в ресторан «Гуси-Лебеди».

Тем, кто приедет к нам издалека, есть где остановиться. У нас построены современные гостевые дома. После посещения Парка сказов у людей всегда масса впечатлений и отзывов.

Свой отзыв оставила Софья Спиридоненко: «Какое замечательное, сказочное место! Больше всего мне понравились ведьма, фокусник и Баба Яга. Они классные, любят то, чем занимаются! Отдельно хочу сказать про ресторан, ребята молодцы. Везде чистота, улыбки и приятная атмосфера. Еда очень вкусная. Спасибо всему коллективу! К вам хочется возвращаться».

Посетительница Анастасия написала: «Классный парк, и детям развлечься, и взрослым отдохнуть! Приезжаем и зимой, и летом. Всегда есть чем заняться. Сын любит мастерскую Данилы мастера и Подворье! Очень нравится, что со временем благоустраивается и меняется территория».

Фото: организаторы проекта «Агенты позитивных изменений»

«КЛЮЧ КАМЕНЬ»

Загородный клуб «Ключ-Камень» в деревне Каменка – еще один пример воплощения креативной идеи «Агентов позитивных изменений».

Директор по развитию клуба Мария Кульбицкая рассказала, чем проект привлекает туристов.

– За 5 лет работы, после приобретения в собственность заброшенной базы «Утес», мы ввели в эксплуатацию 7 гостевых объектов, в которых можно разместить 48 человек. Можно арендовать коттеджи, панорамный домик на двоих или на большую компанию. В этом сезоне мы создали сайт с модулем бронирования мест размещения.

Развивается и рекреационная территория. Мы обустроили места для отдыха, пирс, бани у реки. С участием волонтеров построили экотропу протяженностью 3,5 км. Кстати, жители Каменки помогли разработать 3 экскурсионные маршрута – обзорный, исторический по деревне и ботанический по экотропе.

Также открыли кафе «Срез» и ресторан «Карасик». В них готовят из продуктов с ближайших ферм. Отмечу, что местные фермеры также помогают нам в агротуризме – предоставляют туристам доступ к животным.

Сейчас, с приходом зимы, в клубе можно прокатиться с большой горки, на снегоходах или в санях с лошадкой.

Фото: организаторы проекта «Агенты позитивных изменений»

Недавно начал работать визит-центр. Это первый такой центр на реке Чусовой, точка входа для туристов, интересующихся сплавами, походами, экскурсиями и просто загородным отдыхом. Визит-центр собирает и размещает информацию о турмаршрутах территорий, расположенных вдоль левого берега реки Чусовой. Здесь посетители могут узнать о ближайших достопримечательностях и о возможности проживания, записаться на экскурсии.

Отзывы туристов, побывавших в загородном клубе «Ключ Камень», говорят сами за себя. Так, Роман Артемьев отметил: «Живописное и красивое место. Уютные домики позволят хорошо отдохнуть в любое время года, как парам, так и большим компаниям».

Владислав Жарков оставил отзыв: «Идеальное месторасположение, ребята доброжелательные. Банька. Отдельно книгу о ней написать можно, лучшая в моей жизни, даже лучше, чем в экспедиции в Москве. Отдых не только физический, но и моральный».

Благодаря проекту «Агенты позитивных изменений» создателям комплекса удалось значительно увеличить туристический поток. Марина Ухова, администратор загородного клуба отметила:

– Участие в проекте «Агенты позитивных изменений» нам дало возможность увеличить охваты целевой аудитории и значительно повысить количество подписчиков в наших соцсетях. К нам стали чаще приезжать для обмена опытом предприниматели, у которых уже есть аналогичный бизнес, а также те, кто планирует развиваться в данном направлении.

Фото: организаторы проекта «Агенты позитивных изменений»

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Команда проекта «Агенты позитивных изменений» напоминает, что участники проекта имеют возможность доработать свои идеи в ходе обучающей программы. Здесь они могут презентовать идеи в кругу единомышленников, привлечь новые ресурсы и найти партнеров или инвесторов.

Проект «Агенты позитивных изменений» реализуется при поддержке Департамента внутренней политики Свердловской области с привлечением средств Фонда президентских грантов.