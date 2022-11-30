Пенсионерке понадобился год, чтобы отсудить 70 тысяч за руку, сломанную на скользком тротуаре в Екатеринбурге

Женщина сломала руку 1 декабря 2021 года. А отсудить моральный ущерб смогла только осенью 2022-го Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде поставили точку в споре между 69-летней жительницей Екатеринбурга, которую зовут Любовь, и коммунальщиками в лице Чкаловского дорожно-эксплуатационного управления. Поводом к нему стала травма, которую женщина получила ровно год назад – 1 декабря 2021-го. В тот день женщина поскользнулась из-за сильного гололеда, упала на тротуаре и сломала руку.

- Место падения истца относится к объекту улично-дорожной сети, уборку территории которого осуществляет ответчик, - сообщается в апелляционном определении, опубликованном на сайте Свердловского областного суда.

Все произошло рано утром – в шестом часу. После случившегося женщина смогла самостоятельно добраться до дома, где ее встретил внук. Как рассказывал в суде сам молодой человек, его бабушка, придя домой, жаловалась на боль в руке и головокружение. Он отвез ее в больницу. Там ей сделали рентген, который подтвердил подозрения на перелом руки.

После случившегося за пострадавшую женщину заступилась прокуратура Чкаловского района. Ее сотрудники обратились в суд с иском, чтобы взыскать с коммунальщиков 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей, плюс возместить убытки в 4050 рублей. Но в районном суде в итоге было решено взыскать с ответчика только 70 тысяч рублей.

- Ответчик не согласился с требованиями, посчитав, что травму Любовь получила на работе днем ранее, падение на улице произошло из-за грубой неосторожности пострадавшей, да и свидетели происшествия, по мнению ответчика, не являются таковыми, так как не были очевидцами происшествия и состоят в родственных связях с истцом, - прокомментировали в Свердловском областном суде.

Коммунальщики попытались обжаловать решение районного суда на уровне областного суда. Но там решение оставили без изменений.