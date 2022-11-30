На Урале сотрудники полиции спасли семью, замерзшую на трассе в 30-градусный мороз

Иномарку отбуксировали в ближайший техцентр, а семью отвезли греться в гостиницу. Фото предоставил Валерий Горелых

В Ивделе сотрудники полиции спасли семью из ХМАО, замерзшую на трассе в 30-градусный. Жители Сургута на автомобиле Mazda6 отправились в гости к родственникам в Пермский край.

Как сообщил «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в пяти километрах от Ивделя у иномарки сломался гидроусилитель и заглох двигатель.

- Супружеская пара стала просить о помощи проезжавших мимо водителей, но у кого-то не было троса, а кто-то проезжал, не останавливаясь, - рассказал Валерий Горелых.

На помощь супругам пришли сотрудники полиции Ивделя, которые в этот день проводили плановый профилактический рейд.

- При осмотре машины стало понятно, что самостоятельно с бедой не справиться. Было принято решение отбуксировать автомобиль до ближайшего технического центра, а семью временно разместить в гостинице, - рассказывает Валерий Горелых.

Пока жители Ивделя отогревались в теплом номере, специалистам быстро удалось устранить поломку. Супруги уже на следующий день смогли продолжить свой путь.

Из-за наступивших морозов руководитель свердловского главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков поручил личному составу контролировать ситуацию на дорогах, чтобы при необходимости оказывать людям помощь.