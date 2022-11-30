На борту «Уральских авиалиний» влюбленный парень сделал предложение своей девушке

Парень встал на колено после набора высоты. Фото: "Уральские авиалинии" во "Вконтакте"

Для двух пассажиров перелет из Сочи в Москву стал особенно значимым. На борту самолета «Уральских авиалиний» молодой человек решился на очень важный шаг – он сделал предложение своей возлюбленной.

Михаил подготовился так, что его девушка Елизавета ни о чем не подозревала. Руки и сердца парень попросил сразу же после набора высоты лайнера U6-280.

- Михаил заранее все подготовил, чтобы устроить сюрприз. Предложение, сделанное в облаках, не может не растрогать, - сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».

Прежде чем молодой человек встал на колено, экипаж самолета предупредил Елизавету по громкой связи, что для нее есть важное сообщение. Лиза растерянно встала со своего кресла и вышла в проход, куда ее пригласили.

Парень все организовал заранее, чтобы сделать сюрприз. Фото: "Уральские авиалинии" во "Вконтакте"

«Она сказала «да» - сообщила стюардесса всем остальным пассажирам, которые уже успели растрогаться и снять происходящее на видео. Другие члены экипажа в этот момент уже несли девушке огромный букет красных роз и бокалы, наполненные шампанским.

Недавно другой романтик тоже решил необычно пригласить свою любимую замуж. Им стал пожарный из Кушвы Валерий Елмашев. Наталью позвали на общее фото у пожарной машины. В этот момент Валерий выскочил с букетом красных роз и встал на одно колено. Девушка сказала заветное «Да».