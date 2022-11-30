Ноябрь в Уральском федеральном университете выдался крайне продуктивным на масштабные события

Фото: Уральский федеральный университет

10 ноября на площадке главного учебного корпуса Уральского федерального университета прошло масштабное событие «День ПАО «КАМАЗ» в УрФУ». Организаторами мероприятия выступили Инжиниринговый центр Цифровых технологий машиностроения, Уральский федеральный университет и ПАО «КАМАЗ».

В рамках деловой части мероприятия прошло пленарное заседание «Интеграция науки и промышленности для решения приоритетных задач инженерно-технологического суверенитета», на котором обсуждались перспективы развития сотрудничества образовательных организаций и промышленных предприятий. «КАМАЗ», как локомотив российского автомобилестроения, располагает многолетним успешным опытом сотрудничества с учебными заведениями и Научно-исследовательскими институтами.

После заседания состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между ПАО «КАМАЗ» и ФГАОУ ВО «УрФУ» в области взаимодействия в рамках Передовой инженерной школы, подготовке целевых кадров, комплексных инженерных проектов, НИОКР.

Во второй половине дня участники пленарного заседания посетили производственную площадку и Инжиниринговый центр цифровых технологий и машиностроения УрФУ. Участники мероприятия обсудили текущие инженерные проекты, запуск приоритетных образовательных программ в интересах «КАМАЗа» и возможные меры поддержки.

11 ноября на площадке «Ельцин центра» прошло одно из самых ожидаемых мероприятий - «Время карьеры 2022».

Это уже традиционное мероприятие, ежегодно проходящее в Екатеринбурге, которое объединило бизнес и ведущие вузы региона. Около 6600 студентов в неформальной обстановке смогли пообщаться с представителями крупнейших банков, промышленных предприятий, застройщиков, российских социальных сетей, а также узнали о возможностях, которые предоставляют университеты. В свою очередь работодатели получили по несколько сотен заявок на трудоустройство.

Фото: Уральский федеральный университет

Акция прошла в рамках всероссийского проекта «Время карьеры», организаторами мероприятия выступают президентская платформа «Россия — страна возможностей», Уральский федеральный университет и Минобрнауки РФ.

На первом этаже размещалась выставочная зона, где участники мероприятия могли узнать о доступных вакансиях, заполнить анкеты соискателей, проконсультироваться о возможности прохождения стажировки, а также принять участие в конкурсах.

Помимо этого, на втором этаже был организован лекторий. Одним из спикеров стал первый проректор УрФУ Сергей Кортов с лекцией «Как построить карьеру успешного стартапера», исходя из текущей геополитической ситуации.

16 ноября 2022 года Центром интеллектуальной собственности УрФУ, при поддержке Центра трансфера технологий УрФУ организована всероссийская конференция «Коммерциализация интеллектуальной собственности российских университетов» на площадке Уральского федерального университета».

Более 100 участников мероприятия, среди которых были как представители индустриальных партнеров, так и представители учебных заведений, и студенты, приехали из Тюмени, Челябинска, Москвы, Башкортостана и ЯНАО для обсуждения самых актуальных вопросов сферы коммерциализации интеллектуальной собственности российских университетов. В рамках конференции проведено пленарное заседание, после чего участники направились на деловые секции для более детального обсуждения кейсов и проектов, представленных спикерами мероприятия.

Итогом конференции стала публикация сборника из 20 научных статей.

Фото: Уральский федеральный университет

28 и 29 ноября 2022 в Москве на площадке Центра событий РБК прошел Всероссийский форум стартап-студий.

Мероприятие впервые объединило всех участников федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» на одной площадке. Представители 243 вузов - участников проекта, среди которых и УрФУ, операторы Платформы, а также государственные деятели, бизнесмены и инвесторы подвели итоги первого года совместной работы и обсудили перспективы развития проекта.

Вот как прокомментировал событие Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков:

- В этом году форум проводится впервые. Он станет ежегодным и будет точкой притяжения всех сторон, заинтересованных в развитии университетского технологического предпринимательства. Вместе с экспертами технологических компаний вузы выработают общий подход к развитию предпринимательской среды, так что у студентов появится новый профессиональный трек и возможность реализоваться, развивая собственные проекты.