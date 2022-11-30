Житель Урала заснял, как в ночном небе падают отсоединившиеся ступени ракеты «Союз-2.1б»

Необычное свечение это инфракрасное излучение, невидимое для человеческого глаза, но фиксируемое специальной камерой Фото: Илья Янковский, STARVISOR | Патруль ночного неба, vk.com/starvisor

По социальным сетям в Свердловской области расходится видео, снятое жителем Ирбита. На записи видно, как по ночному небу несется, охваченный пламенем, некий объект. То ли метеорит падает, то ли комета. А рядом с ним еще такие же падающие объекты, оставляющие огненный хвост, но поменьше. Почти целый метеоритный дождь!

Но, как оказалось, это были отсоединившиеся ступени ракеты «Союз-2.1б». Ее запустили 28 ноября на Государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области. Сам запуск ракет-носителя, а также выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

По ночному небо пронеслось несколько фрагментов ступеней ракеты Фото: Илья Янковский, STARVISOR | Патруль ночного неба, vk.com/starvisor

- Куда упадут ступень было известно заранее, не известно было только точное время, - рассказал «КП-Екатеринбург» автор видео Илья Янковский. - Я просто направил одну из своих камер на район падения ступени в ожидании самого запуска.

Увидеть красивое свечение в небе можно было 28 ноября вечером Фото: Илья Янковский, STARVISOR | Патруль ночного неба, vk.com/starvisor

Что интересно, на записи видно огненный хвост, тянущийся за падающей ступенью. И он почему-то лиловый. Невольно вспоминается похожее свечение, которое испускал метеорит в фильме ужасов «Цвет из иных миров» с Николасом Кейджем.

А это уже кадр из фильма «Цвет из иных миров» (2020) с необычным метеоритом, упавшим с неба

- По поводу цвета - это особенность модифицированной камеры для съемки ночного неба, она фиксирует не только видимый свет, но и инфракрасное излучение, в изобилии выделяемое при горении ступени в плотных слоях атмосферы. Отсюда и такой оттенок, - объяснил Илья Янковский.