Екатеринбургская школьная столовая вошла в тройку лучших в России

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

– На суд жюри Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2022» мы представили свой инновационный проект «Выбор есть», над которым начали работать еще год назад совместно с предприятием общественного питания «Каскад», - говорит Юлия Чергинец, директор средней общеобразовательной школы № 25 имени В.Г. Феофанова, что на Широкой речке.

Команда школы ориентировалась на то, чтобы дать ученикам возможность выбирать любимое блюдо с хорошей подачей из разнообразного и полезного ассортимента.

Поэтому сначала специалисты сформировали список блюд, в котором учли мнение как учеников, так и их родителей и педагогов. Отдельное меню составили даже для учащихся старших классов.

- Нам всегда обидно, когда школьники отказываются есть в столовой: не нравится подача, ассортимент. Это нас и подвигло придумать проект «Выбор есть». Когда у ребенка есть возможность выбрать то блюдо, которое он хочет и любит, то он с охотой идет на школьный обед, - рассказывает директор предприятия общественного питания «Каскад» Наталья Елькина.

- Сейчас мы разрабатываем два комплекса на две недели. В столовой дети выбирают то блюдо, которое хотели бы попробовать. Для комфортного приема пищи мы создали небольшое пространство «Кафе здорового питания», с дизайном которого помогла мама одного из учеников, а салфетницы изготовили сами ребята, - подчеркивает Юлия Чергинец.

Блюда в школьной столовой сервируются с креативным подходом. Например, макароны с индейкой подаются как паста, а фрикадельки – на шпажке. В меню есть полезные бургеры и фишбургеры, гратен и другие необычные для школьной столовой блюда — все они соответствуют СанПиНам. Аналогов таким блюдам пока нет не только в Екатеринбурге, но и во всей области.

По итогам всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2022» школа №25 заняла третье место в номинации «Лучшая столовая города-миллионника», уступив лишь Москве и Волгограду. Это отличный результат, так как за победу боролись образовательные учреждения из 75 регионов страны.

Учитывая успешный опыт реализации проекта «Выбор есть» в школе № 25, предприятие общественного питания готовится растиражировать его и в других школах Екатеринбурга. Так, отдельное меню для старшеклассников скоро появится в школах № 148 и № 30.