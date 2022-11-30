МКБ получил награду Frank RG за самые эффективные продажи ипотеки

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Аналитики Frank RG отметили активный рост ипотечного направления МКБ на российском рынке. За три квартала 2022 года объем выданных кредитов вырос более чем в 2,5 раза, а количество заключенных договоров почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Число заявок, поданных в МКБ, за 9 месяцев 2022 года увеличилось на 29% по отношению к 9 месяцам прошлого года.

«Эта номинация — признание заслуг всей нашей команды, наших партнеров, а самое главное — знак доверия наших клиентов, которые смогли оценить качество ипотеки от МКБ. Мы прислушиваемся к людям и предлагаем выгодные, понятные и доступные программы с набором самых необходимых сервисов. На протяжении года мы сохраняли одни из самых выгодных ставок и расширяли партнерскую сеть, благодаря чему тысячи россиян смогли быстро и удобно обзавестись новым жильем. Мы продолжим разрабатывать и внедрять гибкие, целевые и технологичные продукты, чтобы еще больше людей могли приобрести дом своей мечты», — прокомментировал Игорь Селезнев, директор департамента ипотечного кредитования МКБ.

Эксперты агентства оценивали ипотечные программы у 20 ведущих кредитных организаций России. Особое внимание Frank RG уделили наполнению продукта, величине партнерской сети, функционалу дистанционных сервисов, развитию клиентского опыта в банке, а также другим дополнительным опциям. В этом году агентство уделило внимание оценке уровня удовлетворенности клиентов ипотечными услугами. Для этого были собраны анкеты около 3000 респондентов, оформивших ипотечный кредит в 2021-2022 г.г.