Каким будет декабрь в Свердловской области и Екатеринбурге в 2022 году

основная часть снега в декабре 2022 года на Урале выпадет в середине месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предварительный прогноз погоды на декабрь 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области дали уральские синоптики. Месяц будет холодным, а снег будет выпадать чуть меньше нормы.

Прогноз холодного декабря метеорологи выдвигают, основываясь на анализе температур в декабре с 1991 по 2020 год.

- Обычно череда теплых декабрей прерывается одним, а иногда и несколькими, холодным или очень холодным месяцем. Холодные декабри в Екатеринбурге повторяются, в среднем, каждые 3-5 лет. И тут нужно вспомнить, что последний холодный декабрь в городе был в 2016, следовательно, чем дальше, тем больше вероятность получить холодный заключительный месяц года, - поясняет синоптик Алексей Пулин, автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге».

Какой будет погода в Екатеринбурге и Свердловской области, предположить со 100-процентной точностью нельзя, однако первая декада месяца по предварительному анализу будет ниже нормы. Также в первой половине декабря 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области снега будет мало.

Во второй половине декабре в регион придут циклоны, но двигаться они будет по средним широтам, а их теплота расположится на юге страны. Поэтому основная часть тепла до Среднего Урала не доберется. Поэтому по прогнозу погоды во второй половине декабря 2022 года в Свердловской области уральцам следует ожидать лишь незначительного тепла. Уже в середине декабря небольшое потепление сменится похолоданием. Также в этот период будет много снега, потому что именно тогда выпадет основная часть осадков декабря.

- Высока вероятность, что подобная циклоническая активность завершится масштабным арктическим вторжением в конце второй - начале третьей декад месяца. В этом случае холодная погода с очередным усилением антициклона над Уралом обеспечена на несколько дней, - предупреждает Алексей Пулин.

Среднемесячная температура воздуха в декабре 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области будет на уровне -12 – -14, а уровень осадков в норме или ниже – до 28 мм.