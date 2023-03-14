Летевшие в Дубай пьяные уральцы устроили бои без правил на борту самолета

Драка началась после взлета из Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два жителя Екатеринбурга устроили бои без правил прямо на борту самолета. Авиарейс направлялся из Кольцово в международный аэропорт Дубая. Летели неудавшиеся туристы самолетом авиакомпании Flydubai.

Уже в воздухе два, судя по всему, пьяных мужчины что-то не поделили, и словесная перепалка переросла в драку.

На весь салон были слышны крики, детский плач напуганных детей и грубый мат. Остальные пассажиры пытались успокоить буйных туристов и оттаскивали их друг от друга. Судя по крикам на видео, один другому разодрал лицо, а родственники просили не подходить их друг другу, но никакие уговоры не помогли.

- Мы осведомлены о сообщениях нарушения дисциплины пассажиром на борту самолета FZ 938, следовавшего 13 марта из международного аэропорта Екатеринбурга в международный аэропорт Дубай. Безопасность наших пассажиров и экипажа является нашим главным приоритетом, и мы отнеслись к этому происшествию крайне серьезно, - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе авиакомпании Flydubai.

Отдых уральцев, который они планировали провести в Объединенных Арабских Эмиратах, закончился прямо в аэропорту. По словам представителей перевозчика, обоих дебоширов встретили местные власти и полицейские. Теперь горе-туристов ждет депортация на родину.