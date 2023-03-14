В понедельник, 13 марта, часть стены на фасаде дома обрушилась Фото: прокуратура Свердловской области

Непростым выдался вечер понедельника для жителей дома №4 на улице Пристанционной в Серове. В восьмом часу вечера, когда многие уже сели ужинать, вдруг раздался грохот. Когда жильцы выглянули из окон, то обнаружили, что часть стены у дома… пропала.

Дом старый, еще 1955 года постройки. У него три этажа и 24 квартиры. А еще на фасаде есть маленькие балконы. По предварительным данным, на один из таких балконов с крыши и рухнула глыба льда. Балкон не выдержал и обвалился, прихватив с собой часть стены.

- Я в доме напротив живу. Услышала грохот, посмотрела в окно, что случилось и тут же побежала на улицу, одновременно вызывая МЧС, - рассказала «КП-Екатеринбург» Марина. – Там в стене на первом этаже уже шлакоблоков не было. Они разрушились от слова совсем – в песок. А еще таяние снега было. Подмыло все это.

ДОМ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ

После случившегося сотрудники прокуратуры организовали проверку. Дом был признан аварийным еще в 2016-2017 году. Администрация городского округа постановила расселить его до 2025 года. Некоторые жители уже получили новые квартиры. Но еще около четырех семей вынуждены были и дальше проживать в разрушающемся доме.

После происшествия сотрудники прокуратуры организовали проверку Фото: прокуратура Свердловской области

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий должностных лиц органов местного самоуправления Серовского городского округа на предмет исполнения жилищного законодательства при расселении граждан из аварийного жилья, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ольга – одна из жительниц дома. Она работает воспитателем в дошкольном учреждении для детей с ограниченными возможностями. В доме на Пристанционной, 4 ее квартира – одна из соседних рядом с обрушившимся балконом. Однако о том, что случилось, она узнала одной из последних. Из-за постоянных холодов в аварийном доме, ей пришлось закрыть окна в квартире тканью.

- В понедельник вечером я была дома. Услышала грохот, подумала, что лавина снега с крыши сошла, - поделилась с «КП-Екатеринбург» Ольга. – У меня в квартире температура воздуха +14 градусов. Поэтому окна забиты махровыми простынями. Я позвонила соседке из дома напротив, спросила, видит ли она, что там за грохот. Она мне сказала: «Скорее выходи, у соседнего с тобой балкона стена обрушилась». Я оделась и вышла.

В этом доме Ольга прожила всю жизнь. Квартира досталась ей от родителей. Она вспоминает, что в советские годы здесь размещались коммунальные квартиры. Потом семье позволили занять всю квартиру целиком.

- Я родилась в этой квартире. Живу тут с 1969 года, - рассказывает Ольга. – Сейчас этот дом в плохом состоянии. Он тает вместе со снегом. Проблемы с сантехникой. В подвале постоянно горячая вода стояла. Были испарения.

В квартире, оставшейся без стены, уже давно никто не живет Фото: читатель «КП»

ЖИЛЬЦОВ РАЗМЕСТИЛИ В ГОСТИНИЦЕ

После случившегося на место ЧП прибыли и сотрудники МЧС, и мэр города. По данным департамента информационной политики Свердловской области, несущие стены здания не повреждены и угрозы дальнейшего обрушения нет.

- Сегодня (14 марта) пройдет заседание муниципальной комиссии по ЧС, на котором будут приняты необходимые оперативные решения, - прокомментировали в департаменте информационной политики Свердловской области. – В квартирах, получивших повреждения, никто не проживал.

Семьям, которые проживают в доме, предложили временно разместиться в муниципальной гостинице за счет администрации города.

- Нам гостиницу предоставили с трехразовым питанием. Где-то 2-3 семьи выехали в гостиницу. Я заночевала у подруги. А сегодня приехала домой, чтобы собрать вещи, - говорит Ольга. – Нам обещают пока жилье в маневренном фонде.

В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что вопрос с дальнейшим проживанием жителей дома на Пристанционной, 4 планируется решить в течение недели.

- Для расселения аварийного жилья, в том числе этого дома, в муниципалитете строится новое жилье, которое планируется ввести в строй через полтора года, - добавили в департаменте.