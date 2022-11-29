В УрФУ выбрали нового декана факультета журналистики

Бывший редактор Ura.ru Иван Некрасов окончил журфак в 2011 году. Фото: telegram-канал УрФУ

Директором департамента «Факультет журналистики» в УрФУ стал бывший редактор информационного агентства Ura.ru Иван Некрасов. Об этом рассказали в пресс-службе университета УрФУ.

- О принятом решении ректор УрФУ Виктор Кокшаров сообщил во время встречи с кандидатами на пост декана, прошедшими конкурсный отбор, - написали в пресс-службе УрФУ.

Иван Некрасов занял первое место во время голосования на выборах нового декана по итогам публичных защит.

Ивану Некрасову 33 года. Он окончил журфак в 2011 году – в первом выпуске объединенного федерального университета. Новый декан журфака – выходец из юнкоровского движения, а на сегодняшний день работает в СМИ уже 15 лет.

- В университете он преподает студентам направлений медиакоммуникаций и «печатникам», - добавили в УрФУ.

Второе место на выборах занял Максим Кассандров, его комиссия поддержала большинством голосов. Третье место заняла преподаватель Любовь Третьякова, а ее коллега Елизавета Голоусова – четвертое.

Напомним, что предыдущим деканом журфака был Владимир Волкоморов.