Как провести новогодние праздники в Екатеринбурге в сезон 2022-2023

В первые дни нового 2023 года приятно выбраться из дома и побывать в интересных местах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подробная афиша мероприятий на новогодние праздники 2022-2023 в Екатеринбурге пригодится тем, кто не знает, чем себя занять на выходных. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть на январских праздниках.

Афиша мероприятий в Екатеринбурге на новогодние праздники 2022-2023

Рождественский концерт от Урал Опера Балет

Каждый Новый год Екатеринбургский театр оперы и балета дарит зрителям особый Рождественский концерт классической школы. Пойти на концерт можно с детьми от 6 лет. В концерте участвуют солисты оперы, хор, детский хор, балет и симфонический оркестр. Нынче программа состоит из двух частей. В первую из них вошли фрагменты редко исполняемых романтических опер — «Вилисы» Пуччини, «Проданная невеста» Сметаны, «Обручение в монастыре» Прокофьева. Во второй части концерта можно услышать произведения 20 века.

Место: Урал Опера Балет (Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета)

Адрес: Пр. Ленина, 46А

Дата: 29.12, 2.01, 4.01, 6.01, 8.01

Цена: От 300 рублей.

Диско Морозко

Театр Эстрады подготовил концерт, ведущим которого будет сам Дед Мороз. На один вечер он встанет за пульт диджея. Гости услышат хиты из кинофильмов «Карнавальная ночь», «Двенадцать месяцев», «Ирония судьбы, или с лёгким паром» и «Чародеи».

Место: Театр эстрады

Адрес: Ул. 8 Марта, 15

Дата: 29.12, 30.12, 3.01, 4.01, 5.01, 6.01

Цена: От 800 рублей.

«Дельфиндор и ледяные оковы»

Представление в Океанариуме для детей с новогодним уклоном в ярких праздничных костюмах. Дети до 4 лет проходят бесплатно, при условии, что у родителей есть с собой документы, подтверждающие возраст ребенка.

Место: Океанариум

Адрес: Ул. Щербакова, 2Б

Дата: 29.12., 30.12., 31.12.

Цена: От 1100 рублей.

«Новогодние колядки в Коляда-театре»

Интерактивный спектакль «Конец-Горбунок» с акробатическими номерами от артистов не даст скучать зрителям. Вместе со скоморохами дети разучат колядки, поводят хороводы вокруг елки, увидят фейерверк.

Место: Коляда-театр

Адрес: Ул. Тургенева, 20

Дата: 31.12., 2.01., 3.01., 4.01, 5.01., 6.01., 7.01., 8.01.

Цена: От 500 рублей.

Новогодняя!

Свердловская филармония подготовила новогодний концерт для любителей симфонической музыки. Песни из кинофильмов, любимые народные и эстрадные песни, классические хиты. Новогодний концерт за столиками со сладостями и лёгким вином.

Место: Свердловская филармония

Адрес: Ул. Карла Либкнехта, 38а

Дата: 2.01.

Цена: От 850 рублей.

Christmas Jazz

Новогодние мелодии в джазовой обработке представят артисты филармонии. Популярные джазовые композиции, босса-нова. Новогодний концерт за столиками со сладостями и лёгким вином.

Место: Свердловская филармония

Адрес: Ул. Карла Либкнехта, 38а

Дата: 2.01., 4.01.

Цена: От 1500 рублей.

Балет, квартет и снежное танго

Танцевальные пьесы, популярные новогодние мелодии в обработке от Свердловской филармонии. Новогодний концерт за столиками со сладостями и лёгким вином.

Место: Свердловская филармония

Адрес: Ул. Карла Либкнехта, 38а

Дата: 2.01., 4.01.

Цена: От 1400 рублей

Блестящие новогодние фанфары

Под конец зимних каникул можно посетить Свердловскую филармонию. Гости услышат популярную эстрадную музыку, музыку из известных кинолент. Новогодний концерт за столиками со сладостями и лёгким вином.

Место: Свердловская филармония

Адрес: Ул. Карла Либкнехта, 38а

Дата: 2.01., 4.01.

Цена: От 1000 рублей

Kickin’ Jass Orchestra. Традиционный джаз Нового Орлеана

Группа «Kickin’ Jass Orchestra» играет джаз в атмосфере Нового Орлеана 1920-1930-х годов. Достигают этого музыканты через аутентичные музыкальные инструменты (в том числе стиральная доска) и костюмы. Кроме того, артисты под свои мелодии исполняют на сцене степ.

Место: EverJazz

Адрес: ул. Тургенева, 22

Дата: 29.12, 2.01, 6.01.

Цена: От 700 рублей

«Альтернативная ёлка»

Взрослые любят Новый год не меньше детей и прекрасно помнят, как здорово было проводить время на новогодних утренниках с елками и Дедом Морозом. «Альтернативная елка» – это ламповый квартирник для взрослых с любимыми мелодиями и шампанским.

Место: Центр современной драматургии

Адрес: Ул. Малышева, 145а, лит. Ф.

Дата: 29.12., 30.12., 31.12., 6.01., 7.01.

Цена: 1200 рублей.

«Курара»

Традиционно екатеринбургская группа «Курара» начинает каждый год со своего концерта. В дальнейшем концерты продолжатся в других городах страны, но первый пройдет в родном городе музыкантов. В клубе «Фабрика» будут исполнены все хиты группы.

Место: Клуб «Фабрика»

Адрес: Пер. Центральный рынок, 6.

Дата: 1.01

Цена: От 900 рублей.

«Цветы»

«Цветы» — московская рок-группа, создана гитаристом и автором песен Стасом Наминым в 1969 году. Поклонники группы услышат «Мы желаем счастья вам», «Звездочка моя ясная», «Летний вечер».

Место: Дворец молодежи

Адрес: Пр. Ленина, 1

Дата: 2.01.

Цена: От 800 рублей

Новогодняя прогулка с группой «Изумруд»

Музыканты отправились в музыкальное путешествие по столицам мира. На концерте гости узнают, как отмечают праздник в разных уголках мира, а также послушают мелодии из новогодних советских кинолент.

Место: Театр музыкальной комедии

Адрес: Пр. Ленина, 47

Дата: 2.01.

Цена: От 300 рублей

Другой оркестр. ABBA — Happy New Year

Позитивный «Другой оркестр» порадует своих фанатов в начале 2023 года концертом по мотивам хитов шведской группы ABBA. Музыка понравится зрителям любых возрастов, посетить его можно и с детьми.

Место: ЦК «Урал»

Адрес: Ул. Студенческая, 3

Дата: 2.01. и 3.01.

Цена: От 800 рублей.

Звездные песни

Артисты Театра музкомедии расскажут гостям о том, что поют космонавты, возвращаясь на Землю.

Место: Театр музыкальной комедии

Адрес: Пр. Ленина, 47

Дата: 4.01.

Цена: От 300 рублей

Богемская рапсодия. Radio Queen

Фанаты Фредди Меркьюри начнут год удачно, если придут на концерт Radio Queen. Это профессиональный музыкальный коллектив, который представляет наследие группы Queen

Место: Клуб «Фабрика»

Адрес: Пер. Центральный рынок, 6

Дата: 4.01.

Цена: От 1300 рублей

Концерт Александра Пушного

Сделать новогодние каникулы более роковыми поможет вечер с Александром Пушным. Концерт для тех, кто хотел бы услышать вживую альбом «Каверы Пушного».

Место: Концертный зал «Свобода»

Адрес: Ул. Черкасская, 12

Дата: 5.01.

Цена: От 1800 рублей

Песочное шоу «Хиты Диснея»

Финалистка международного конкурса sand malerei festival (Гамбург 2016 год), победитель в категории «анимация» международного фестиваля короткометражных фильмов «КиноСтарт», Елена Кадырова подготовила шоу песочной анимации. Зрители увидят знакомых героев из «Холодного сердца», «Моаны», «Короля Льва», «Русалочки», «Гравити Фолз», «Красавицы и чудовища». Музыкально сопровождать анимацию будут лидер группы «Красная скрипка» Александр Рассказов, и пианист Юлия Петрова.

Место: Театр балета «Щелкунчик»

Адрес: Ул. 8 Марта, 104

Дата: 7.01.

Цена: От 400 рублей

Мельница

Фолк-группа везет в Екатеринбург концертную программу «Сердце ястреба. Рождество».

Место: Tele-club

Адрес: Ул. Карьерная, 16

Дата: 8.01.

Цена: От 1600 рублей

День рождения «Бомонда»

Среди исполнителей концерта арт-проекта будут приглашенный солист театров La Skala (Италия), Metropoliten Opera (США), Сиднейской и Берлинской опер, Мариинского театра Александр Краснов, приглашённый солист театров Lа Skala (Италия), Theatre du Capitole (Франция), Teatro Municipal de Santiago (Чили), Гамбургской государственной оперы, Национальной оперы Греции, Национальной оперы Эстонии, Санкт-Петербург Опера, солист Урал Опера Балет Олег Бударацкий. Заслуженная артистка России Тамара Савич.

Место: Театр балета «Щелкунчик»

Адрес: Ул. 8 Марта, 104

Дата: 7.01.

Цена: От 400 рублей

Рождественский концерт от Уральского народного хора

В преддверии любимого многими праздника артисты хора исполнят русские народные песни, которые настроят зрителей на нужный лад. Концерт будет интересен людям любого возраста. Народные песни поют и дети в детских садах, и школьники, бабушки с дедушками. Поэтмоу выступления хора откликнуться в душе у каждого.

Место: Уральский центр народного искусства им. Родыгина

Адрес: Пр. Космонавтов, 23

Дата: 7.01.

Цена: От 400 рублей

Праздничный хор Московского Данилова монастыря

После революции наместник монастыря и ректор Московской Духовной академии Владыка Феодор Поздеевский пригласил в Данилов монастырь известных певчих из разных хоров. Состав монастырского хора стал «золотым». Его расформировали в 1930-ые. Но хор вновь появился в 1989 году. Это один из ведущих мировых коллективов, исполняющих духовную музыку. В составе хора 30 профессиональных певцов, имеющих высшее вокально-хоровое образование.

Место: ДК Железнодорожников

Адрес: ул. Челюскинцев, 102

Дата: 12.01.

Цена: От 1000 рублей

Сказка на Рождество оркестра «УралБэнд»

Харизматичный оркестр духовых «УралБэнд» по-своему порадует екатеринбуржцев. Музыканты исполнят рождественские хиты в начале 2023 года в центре культуры «Урал».

Место: ЦК «Урал»

Адрес: Ул. Студенческая, 3

Дата: 7.01., 8.01.

Цена: От 700 рублей.

Экскурсия-сказка «Новогодний переполох»

Место: Ельцин-центр

Игра-экскурсия для детей 4-7 лет в канун Нового года придумана командой Ельцин-центр. Маленькие посетители узнают, что и музеи получают подарки перед главным праздником года. Хранитель музея попросит ребят помочь ему найти места для новых экспонатов. Помогать в путешествии им будет Волшебный фонарь Хранителя. В конце экскурсии дети создадут для себя волшебные фонари.

Экскурсия работает 25 декабря, 12:00, 3, 4, 5, 6, 7 января в 11:00.

Взрослый билет стоит 200 рублей, детский – 200 рублей.

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3.

Музейная игра «Флагман: новогодняя кругосветка»

Место: Ельцин-центр

Для детей постарше, с 8 до 12 лет, будет интересна игра «Флагман: новогодняя кругосветка». Гости музея узнают, как отмечают Новый год в разных странах мира, а в России участникам игры предстоит найти целую «корзину» символов праздника за последние 100 лет.

Экскурсия работает 24 декабря, 4, 6 января – 15:00

Взрослый билет стоит 200 рублей, детский – 200 рублей.

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3.

Экскурсия «История Нового года: как менялись наши надежды»

Место: Ельцин-центр

Путешественники по истории Нового года любых возрастов узнают, как менялся главный праздник года в последние 100 лет. Почему елки отменялись и возвращались, как отмечали праздник в драматические годы страны, как появлялись новые символы праздника предстоит узнать гостям музея. В конце экскурсии каждый участник получил подарок на память.

Экскурсия работает с 2 по 8 января.

Билет стоит 600 рублей.

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3.

Выставка «Почта. Телеграф. Телефон»

Место: Музей истории Екатеринбурга

Новогодние праздники – семейное время, когда люди стремятся пообщаться со своими родными, увидеть их или услышать. Интерактивная выставка рассказывает о том, как менялись способы связаться с близкими людьми. Гости музея смогут воспользоваться телеграфом или старым дисковым телефоном, а также расшифровать текст, переданный с помощью Азбуки Морзе.

Взрослый билет стоит 200 рублей, льготный – 150 рублей, дети до 18 лет – бесплатно.

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 26.