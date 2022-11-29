Как отправиться в поездку на ретропоезде «Уральский экспресс»

На ретропоезде можно сделать атмосферные фото в обстановке начала 20 века. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ретропоезд «Уральский экспресс» начнет курсировать с 1 декабря 2022 года. Он будет двигаться по маршруту «Екатеринбург – Верхняя Пышма». Поезд на паровой тяге будет останавливаться у музея военной техники.

Что такое ретропоезд «Уральский экспресс»

Любители туризма задаются вопросом, что такое ретропоезд «Уральский экспресс» и чем он интересен. Ретропоезд полностью погружает путешественников в атмосферу рубежа XIX-XX века.

Посадка на ретропоезд на паровой тяге начинается у исторического здания вокзала города Екатеринбурга, построенного в 1878 году к открытию Уральской Горнозаводской железной дороги (Пермь – Екатеринбург).

Чем можно заняться в ретротуре «Уральского экспресса»

Поезд состоит из паровозов 1940-1950-х годов постройки и электровоза 1963 года, вагонов категории СВ, стилизованных в историческом образе начала XX века. Так же в ретропоезд входят вип-вагон для обеспеченных туристов.

У ретропоезда есть вагон-ресторан и вагон-буфет. Повар ресторана приготовит блюда уральской кухни: пирожки с черемухой, посикунчики, уральские пельмени, груздянку со сметаной.

А на память из 20 века можно сделать несколько фотографических карточек. Для этого стоит посетить вагон со специальном фотокупе. Внутри купе есть система для моментальной фотографии.

Конечная станция – это музейный комплекс военной и гражданской техники «УГМК» в городе Верхняя Пышма. Он состоит из четырех центров: музея военной техники, музея автомобильной техники, выставочного центра «Парадный расчет» и музей авиации «Крылья Победы». На улице можно прогуляться по открытой экспозиционной площадке, в том числе железнодорожной техники.

Как купить билет на ретропоезд «Уральский экспресс»

Купить билет на ретропоезд можно в кассах Свердловской железной дороги, а также на сайте РЖД. В предложенной форме можно выбрать вариант проезда – в купе или в общем вагоне за столиками. Отдельно можно приобрести билеты владельцам животных, если они хотят отправиться в путь со своим питомцем.

Сколько стоит билет на ретропоезд «Уральский экспресс»

Стоимость билетов на ретротур «Уральский экспресс» отличается в будние и праздничные дни. Так, в непраздничные дни поездка для взрослого может стоить от 599 рублей в общем вагоне и от 6000 за историческое купе. В праздничные дни, в том числе в новогодние каникулы, стоимость изменится. Билет для взрослого будет стоить от 999 рублей за место в общем вагоне и от 7600 за купе.

Можно ли вернуть билет на ретропоезд «Уральский экспресс»

Этот момент лучше еще раз уточнить в кассе при покупке билеты на ретротур «Екатеринбурга туристического». Также эта информация будет продублирована при оформлении билета онлайн. На данный момент невозвратных билетов на ретропоезд нет.