Жена водителя, который погиб в аварии на ЕКАД, ищет свидетелей

Многие обстоятельства ДТП сейчас неизвестны его супруге. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Днем 20 октября на 6-м километре ЕКАД произошла смертельная авария. Серебристый KIA Rio влетел под «Газель». В результате столкновения 38-летний водитель иномарки погиб на месте. Его жена все это время пытается разобраться в случившемся.

ОФИЦИАЛЬНО

За рулем KIA был житель уральской столицы по имени Кирилл. Его стаж вождения - 18 лет.

- Водитель автомашины KIA Rio двигаясь по автодороге ЕКАД со стороны Кольцовского тракта в сторону дублера Сибирского тракта, при совершении обгона автомашины Scania с полуприцепом «тонер» выехал в крайнюю левую полосу движения, где допустил столкновение стоящей автомашиной «Газель», после чего иномарку отбросило на попутно движущуюся Scania, - сообщали в день ЧП в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Опытному водителю после столкновения с «Газелью» срезало голову. Страшные кадры с места событий публиковал «Инцидент Екатеринбург».

«ПЫТАЮСЬ ПОНЯТЬ, ЧТО ПРОИЗОШЛО»

Супруга Кирилла Инна уверена, что ей неизвестны важные детали происшествия. У водителя не было никаких проблем со здоровьем, а также, с ее слов, он был совершенно трезв: он направлялся на работу в соседний город.

- Я просто пытаюсь понять, что произошло. Ищу свидетелей и записи с видеорегистраторов. Если у тех, кто был в этот момент на трассе, видео нет, то хотелось бы просто с ними пообщаться, - объясняет «КП-Екатеринбург» жена попавшего в аварию Инна.

Также, с ее слов, у ее мужа не могло случиться во время вождения никакого приступа. В день аварии видимость на трассе была хорошей, а дорога сухой: судя по прогнозу погоды на 20 октября, дождя не было в окрестностях Екатеринбурга.

Все, что сейчас известно о ДТП, основано на словах самих ее участников. Если вы стали свидетелем смертельной аварии 20 октября на 6-м километре ЕКАД, свяжитесь с редакцией «КП-Екатеринбург»: kp.ekb@phkp.ru