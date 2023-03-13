В мэрии Екатеринбурга рассказали, как пройдет запись в 1 класс и о плюсах второй смены

По мнению Екатерины Сибирцевой, совсем отказываться от второй смены в школах не стоит Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чуть больше чем через две недели в Екатеринбурге стартует запись в первый класс школы. О том, как она пройдет в этом году, каким будет День города и какая помощь готовится для семей мобилизованных граждан, «КП-Екатеринбург» рассказала заместитель главы Екатеринбурга по социальной политике Екатерина Сибирцева. Приводим избранные фрагменты из интервью.

О 300-ЛЕТИИ ЕКАТЕРИНБУРГА

- В День города, 19 августа, пройдет гала-концерт с известными артистами, - сказала Екатерина Сибирцева. - Также состоится историческая реконструкция в центре города. Будет большой иммерсивный спектакль. Мы будем принимать заявки от горожан для участия. Будет ли фейерверк, пока неясно. Вопрос рассматривается. Но готовится сценарий и на случай, если фейерверка не будет. В День города откроем капсулу времени (заложена в 1973 году. - Прим. ред.). Новую капсулу для потомков закладывать будем уже 18 ноября – в исторический день города. Сейчас думаем, что положить в нее.

ПРО ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ В ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ

- Кампания по записи стартовала 15 февраля. Уже 15 марта будут реестры. Заявлений принято даже немного больше, чем мест. Но места еще есть. Они есть на 1-ю и на 4-ю смены. Когда реестры появятся, они будут размещены на сайтах Департамента образования и администраций районов города, которые являются учредителями загородных лагерей. Будет понятно, куда еще можно подавать заявления, где именно еще есть места. На июль самые востребованные лагеря уже заполнены. Традиционно это «Уральские самоцветы», «Каменный цветок», «Волна», «Космос»…

Екатерина Сибирцева также подтвердила, что в детских садах города не хватает сотрудников Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

- В прошлом году мы перешли на запись через портал госуслуг. В этом году также будем использовать «Госуслуги». Из новшеств – в этот раз во всех районах будет открыта запись 1 апреля с 00.00. Кампания прошлого года показала, что разносить запись по времени нет необходимости. Открываем 24 600 мест в школах. С 15 марта на портале госуслуг откроется возможность заполнить черновик заявления. Поэтому родителям останется только нажать кнопку «отправить», когда услуга откроется в 00.00 1 апреля.

ПРО ВТОРУЮ СМЕНУ В ШКОЛАХ

- Сейчас во вторую смену учится 34% детей. В прошлом году их было 32%. Процент подрастает, но мы вводим новые здания школ. Конечно, хотелось бы, чтобы второй смены было поменьше. Но я всегда была за то, чтобы она присутствовала. Многие дети посещают с утра учреждения дополнительного образования. А если все образование в школах будет в одну смену, то с утра у нас будут простаивать секции, кружки и студии.

ПРО КУРСЫ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ В ШКОЛАХ С 1 СЕНТЯБРЯ

- Курсы будут введены в рамках преподавания ОБЖ. Преподавать их будут учителя ОБЖ. Есть урочная и внеурочная часть. Внеурочная - это в первую очередь военные сборы, которые проводятся для учащихся 10 классов. Они и сейчас проходят, но, возможно, будут несколько расширены.

По словам Екатерины Сибирцевой, в мэрии хотят летом отправить детей мобилизованных граждан на отдых на Черное море. Правда, еще нет понимания, дети какого возраста смогут поехать Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»

- Буквально единичные случаи, когда родители отказываются от них. Дети на «Разговоры о важном» нормально реагируют. В сентябре и октябре это все активно обсуждалось, а сейчас вошло в обычный режим. Для родителей если что-то будет, то будем исполнять (в феврале Минпросвещения решило проводить «Разговоры о важном» и для родителей. - Прим. ред.) Пока мы методических материалов не получали.

ПРО НЕХВАТКУ СОТРУДНИКОВ В ДЕТСАДАХ

- Есть дефицит младшего персонала, да и воспитателей тоже в некоторых садах не хватает. Мы считаем, что надо вернуть те льготы, которые раньше были у персонала детских садов. В свое время в 2013-2014 годах муниципалитет принимал решение о предоставлении льгот при комплектовании детских садов для сотрудников этих учреждений, для того чтобы элементарно мама с ребенком могла находиться в детском саду. И это очень помогало решать кадровый вопрос. К сожалению, данная мера была признана не соответствующей нормам законодательства и была отменена.

ПРО ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ

- Сегодня дети мобилизованных граждан бесплатно питаются в школах и детсадах. Все дети поедут летом с поездом здоровья на Черное море. Сейчас эту работу ведем. По возрасту есть ограничения. Это мы еще уточним потом.

ПРО ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ, КОТОРЫЕ ИЗБИРАЮТСЯ В ГОРДУМУ

- Чем больше лоббистов социальной сферы в думе, тем лучше. (Смеется.) Поверьте мне, директор школы - это человек, который действительно знает, как работает вся сфера образования, как расходуются средства, где и что недофинансировано, куда можно направить дополнительные средства. Бюджет города социально ориентированный. Образование - одна из главных статей бюджета. Поэтому ничего удивительного, что представители этой отрасли есть и в городской думе.