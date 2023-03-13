Как найти ответственных за падение с крыши или балкона сосульки и снега

Весной ходить под крышами многоквартирных домов или оставлять авто под окнами становится особо опасным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Резкое таяние снега, плюсовые температуры днем и заморозки ночью приводят к тому, что на крышах и балконах Екатеринбурга образуются крупные опасные сосульки. Наледь может быть опасна как для человека, так и для автотранспорта, который автолюбитель оставил у себя под окнами. Мы расскажем, как поступить, если на вашу голову упала сосулька или же снежная наледь повредила ваш автомобиль.

Что делать, если сосулька с крыши упала на вас или вашу машину в Екатеринбурге

По информации управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга, по закону за придомовую территорию отвечают управляющие организации (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ).

Именно они должны вовремя очищать крышу многоэтажного дома, а также козырьки и балконы над подъездами от появляющихся в оттепели ледяных сосулек. Следовательно, эти организации и несут ответственность за то, чтобы работа была сделана качественно. Но не многие знают, что ответственность эта не только административная, но и уголовная, в случае, если ущерб был серьезным.

Если вы пострадали и при этом знаете, что ранее ваша управляющая компания отказывалась чистить крышу дома или оттягивала время, вы можете параллельно обратиться в районную администрацию, к квартальным инспекторам, которые прикреплены к вашей территории, или напрямую в Управление жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга с жалобой и доказательствами того, что по вине УК произошел несчастный случай.

Если сосулька упала с балкона, то кто виноват

- Управляющая организация не обязана убирать снег с самовольно установленных козырьков балконов и помещений, не относящихся к общему имуществу собственников квартир. Эта обязанность, равно как и ответственность за ненадлежащее содержание козырька, возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Напомним, установка козырьков балконов признается самовольной в случае их отсутствия в проекте жилого дома, - поясняют в городском Управлении жилищного и коммунального хозяйства.

Таким образом, ответственность в этом случае будет нести не УК и ТСЖ, а собственник квартиры, который и «запустил» свой балкон.

Что делать, если сосулька упала на голову

Первым делом нужно обратиться в ближайший травмпункт. Если вы стали очевидцем несчастного случая, то нужно помочь пострадавшему добраться до больницы. Нелишним будет и обменяться номерами телефонов. Ведь возможно человеку понадобится ваша помощь как свидетеля.

Полный список всех травмпунктов Екатеринбурга, их адреса и время работы мы публиковали ранее.

В травмпункте пострадавшего осматривают, оказывают необходимую медпомощь и отмечают в документах, какова степень тяжести полученной травмы.

После получения соответствующей справки от медработников, можно обратиться в правоохранительные органы. В заявлении в полицию нужно указать обстоятельства произошедшего, а также приложить бумаги из травмпункта и чеки на покупку нужных лекарств, прохождение диагностических процедур. Это поможет верно высчитать сумму ущерба.

При серьезных повреждениях будет заведено уголовное дело.

Что делать, если сосулька упала на машину

Сделайте фото, видеосъемку того, как выглядит ваш автомобиль сразу после произошедшего. Нелишним будет поискать запись с камер видеорегистраторов или камер наружного наблюдения. Такие доказательства помогут получить компенсацию.

На фото или видео обязательно должны быть видны номер дома, крыша или балкон, с которого сорвалась наледь.

Не нужно пытаться самостоятельно привести в порядок автомобиль, так как это может помешать качественной экспертизе, а доказать потом, какие были разрушения, будет сложно.

Вместо этого нужно обратиться в отделение полиции с заявлением, приложить к нему фото и видеосъемку. Когда дело дойдет до суда, будет назначена экспертиза. Специалист оценит ущерб и документально это зафиксирует.