Судьба Надежды Ламановой в платьях столетнего прошлого: на Урале открылся вернисаж о творчестве русского модельера

Фото предоставлено пресс-службой выставка «Театр Надежды Ламановой»

С 10 марта по 12 июня в Екатеринбурге проходит единственная в России выставка «Театр Надежды Ламановой», посвященный невероятной судьбе и творчеству русской художницы-модельера. Уральцы, побывавшие на вернисаже, уже назвали Надежду Ламанову «русской Коко Шанель».

На этой выставке представили свои экспонаты музей МХАТ, Нижегородский музей, Школа-студия имени В.И. Немировича-Данченко, Музей кино.

Директор музея Московского художественного академического театра (МХАТ) Софья Михайловна Грачева рассказала КП о выставке:

– У нас в музее находится большая коллекция театральных костюмов Надежды Ламановой. И это повод говорить о ее судьбе. В жизни этой удивительной женщины было несколько моральных выборов, когда она принимала решение оставаться собой.

Фото предоставлено пресс-службой выставка «Театр Надежды Ламановой»

До революции она была успешна и богата. Модельный дом Ламановой был известен всей Москве. Она находилась на высоком счету. Шила для августейших особ царского Двора, аристократии и купечества Москвы и Санкт-Петербурга.

100 лет назад ей было около 45 лет. Когда начались революционные события, она продала свое дело и разместила деньги в Народном банке, который в 1917 году был национализирован.

Со своей стороны, Надежда Петровна была патриоткой. И в этот критический момент для России она могла бы уехать, но выбрала свою родину. Осталась верна себе, долгу, стране. Отдала почти 40 лет творчеству в МХАТе, создавая уникальные сценические костюмы.

МХАТ ранее был создан Немировичем-Данченко и Станиславским. Они вложили душу в этот театр и сохранили его в те годы. Они оберегали здание, студию, людей, не бросили свое детище.

Надежда Ламанова из этой же серии – человек высокой нравственности и устоев.

Этой выставкой мы хотим напомнить людям о наших исторических корнях. Эти примеры показательны для современности.

Фото предоставлено пресс-службой выставка «Театр Надежды Ламановой»

На вернисаже представлены не только экспонаты музея МХАТ, но и Нижегородского музея, чтобы подсознательно показать истоки, мотивы, которые использовались в творчестве Надежды Ламановой в советский период.

Она стояла у истоков промышленного производства одежды. В 20-30-е годы началось массовое производство одежды. Надежда Петровна была художественным руководителем первого Дома моды в советской Москве. Она известна в узких дизайнерских кругах.

Фото предоставлено пресс-службой выставка «Театр Надежды Ламановой»

Эта выставка будет интересна и профессиональному сообществу.

– Мы хотим, чтобы уральские студенты Академии архитектуры и дизайна, а также театральная общественность могли увидеть и узнать больше о Надежде Ламановой. Это поможет в их собственном развитии, – подчеркнула Софья Грачева.

На выставке представлены очень редкие вещи, которые многие видели в кино.

Часть выставки составляет киноблок, где показаны костюмы, созданные в мастерской Надежды Ламановой. Это костюмы для фильмов «Александр Невский», «Цирк», «Поколение победителей». А также костюмы из Музея МХАТ, изготовленные к спектаклям «Безумный день, или женитьба Фигаро», «Школа злословия», «Анна Каренина», «Отелло» и другим.

Например, известно, что для фильма «Александр Невский» Надежда Ламанова изобретала плащ. Казалось бы, взял ткань и повесил на актера. Но плащ от Ламановой лег складками так, что актер предстал перед зрителем настоящим Александром Невским.

Для спектакля «Анна Каренина» художник Дмитриев задумал, чтобы все декорации были в синем бархате. Надежда Ламанова создала для Анны Карениной синее бархатное платье, оно также представлено на выставке в числе десятков других театральных платьев.

Вернисаж проходит в Музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46).