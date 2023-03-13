Александр Бастрыкин поручил провести проверку по ситуации с кипятком, затопившим квартиру в Черемшанке

Александр Бастрыкин поручил провести проверку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В происшествии, случившемся в одном из домов поселка Черемшанка, что под Нижним Тагилом, будут разбираться сотрудники Следственного комитета России. В пятницу, 10 марта, социальные сети облетели снимки, сделанные жильцом одной из квартир.

Из-за прорыва трубы отопления у него обвалился потолок, а по стенам стал бежать кипяток. Люди не пострадали, но личные вещи были испорчены. Как сообщают очевидцы, у коммунальщиков ушло семь часов на устранение последствий аварии.

Сегодня, 13 марта, стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о коммунальной аварии в Черемшанке.

В одной из квартир обвалился потолок. Фото: telеgram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также мерах к восстановлению прав жильцов дома, - сообщают в телеграмм-канале Информационный центр СК России.

Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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