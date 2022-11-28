Как изменятся пособия на детей в Свердловской области с 1 января 2023 года

Со следующего года несколько детских пособий объединят в одно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области семьи с детьми, получающие пособия из-за низких доходов, ждут небольшие изменения. Дело в том, что с 1 января 2023 года появится новый вид социальной выплаты – так называемое «единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка». Рассказываем, что это значит.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ НОВОЕ ПОСОБИЕ

Если коротко, то сейчас для малоимущих семей с детьми есть множество различных пособий. Каждое под определенную жизненную ситуацию - на детей от 3 до 8 лет, на детей от 8 до 17 лет… И каждое надо отдельно оформлять в своей инстанции. По задумке, со следующего года их все объединят в единое детское пособие, которое будет выплачиваться по единым правилам.

- Единое пособие будет назначаться семьям с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости, - разъясняют в Пенсионном фонде Российской Федерации. – Выплаты смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей от рождения до их 17-летия.

Единое пособие будет назначаться семьям с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Само пособие будет вычисляться исходя из прожиточного минимума, который сейчас установлен в Свердловской области. Возможны три варианта – выплаты в 50% от прожиточного минимума на детей, в 75% и в 100%.

- 75% назначается в том случае, если при назначении базового размера (это 50% от прожиточного минимума, - Прим. Ред.) среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума, - объясняют в Пенсионном фонде. – 100% если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума.

В региональном отделении Пенсионного фонда, чтобы объяснить, как проводится подобный расчет, приводят вот такой пример. Допустим, есть семья из одинокой мамы и ее 5-летнего ребенка. У матери заработная плата – 15 тысяч рублей. И все. Больше никаких доходов у семьи нет.

Прибавляем к ее зарплате 50% от прожиточного минимума на детей и получившуюся цифру делим на двух человек. Если прожиточный минимум на детей в Свердловской области сейчас 14 156 рублей, то арифметика получается следующая: (15 000 зарплаты + 14 156 / 2)/2 = 11 039 рублей. В этом конкретном примере получившаяся сумма меньше, чем прожиточный минимум на душу населения. Он у нас сейчас 13 501 рубль в месяц. Поэтому семья имеет право на пособие уже в 75%, а не в 50%. Далее похожим образом вычисляется, может быть, у семьи на самом деле есть право на пособие в 100%, а не в 75%?

- Если выплата назначается женщине, вставшей на учет по беременности в ранние сроки, то пособие рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина и также составляет 50, 75 или 100% этой величины, - уточняют в Пенсионном фонде Российской Федерации. – Сейчас будущие мамы получают только 50% прожиточного минимума.

Если в семье несколько детей младше 17 лет, то пособия назначается на каждого ребенка из заявления родителей.

СКОЛЬКО БУДУТ ПОЛУЧАТЬ СЕМЬИ

Как уточняют в Министерстве экономики и развития Свердловской области, с 1 июня прожиточный минимум для детей в регионе равен 14 156 рублям. То есть вариант пособия на ребенка в 50% от него это 7078 рублей, вариант в 75% это 10 617 рублей. Третий вариант в 100%, это соответственно 14 156 рублей.

Если же говорить про будущих мам, то сейчас они получают в лучшем случае 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения. Он с 1 июня равен 14 717 рублей рублей. То есть их пособие сейчас это 7358,5 рублей в месяц. Но со следующего года они смогут рассчитывать и на пособие в 75% и в 100%. То есть в 11 037 рублей и 14 717 рублей соответственно.

НА ЧТО БУДУТ СМОТРЕТЬ ПРИ ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЯ

Тут важна обеспеченность семьи и занятость родителей. Главное, чтобы у родителей был заработок, ну или чтобы были объективные причины, почему этого заработка нет. Например, беременность считается такой причиной, как и уход за ребенком до трех лет или срочная служба в армии, включая три месяца после демобилизации. Список тут длинный.

Среди доходов учитываются и зарплата, и авторские гонорары, и доходы от предпринимательства и самозанятости. А также пенсия, стипендия, алименты, другие меры соцподдержки, которые семья уже получает. Ну и те доходы, которые семья получает от банковских вкладов, от выигрышей, сдачи имущества в аренду или его продажи, и доходы из-за рубежа.

Выплаты смогут получать и беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если же говорить про имущество, то семья может владеть одной квартирой любого размера. Ну, или несколькими квартирами, но чтобы площадь на каждого члена семьи была меньше 24 квадратных метров.

- Если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости, - уточняют в Пенсионном фонде Российской Федерации. – Также не учитываются жилые помещения, предоставленные в качестве меры поддержки и занимаемые заявителем или членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание в одном помещении.

Семья также может владеть одной дачей, одним домом любого размера или несколькими маленькими, если опять же площадь на каждого члена семьи будет меньше 40 квадратных метров. Во владении может быть и гараж, и земельный участок и одно нежилое помещение. Из транспорта – автомобиль, мотоцикл, какая-то одна самоходная техника, вроде трактора. Допускается и водный транспорт – катер, например. Сбережения в банке тоже можно иметь. Но вот доход за год от процентов по ним не должен быть больше регионального прожиточного минимума.

Подавать заявления на единое «детское» пособие можно будет через сайт Госуслуг. Либо можно будет обратиться в МФЦ или отделение Социального фонда (С 1 января 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединяются в Социальный фонд России, - Прим. Ред.)