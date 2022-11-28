«Кондуктор выпихнул инвалида на улицу»: в маршрутке №082 в Екатеринбурге произошла драка

Кондуктор посчитал пассажира пьяным Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 ноября в маршрутке №082 в Екатеринбурге произошла драка между пассажиром, не оплатившим проезд, и кондуктором. «КП-Екатеринбург» узнал подробности резонансного ЧП – мужчина, выгнанный из салона автобуса, оказался инвалидом.

- Инвалида второй группы кондуктор выпихнул на улицу из-за того, что он не смог вовремя оплатить проезд. У него ДЦП и ему физически трудно стоять, еще и в переполненном автобусе. Кондуктор посчитал его пьяным, - рассказала «КП-Екатеринбург» свидетельница конфликта.

В полиции случаем заинтересовались сразу после происшествия, уточнив, что если у мужчины есть претензии, ему стоит обратиться в органы.

Очевидица драки, которая сняла ее на видео, также считает, что человек, оказавшийся на улице, имеет инвалидность.

- На остановке «Стрелочников» в сторону ЖД-вокзала зашел мужчина, инвалид. Он ходил с горем пополам, твердил все время, что едет до конкретной остановки. Кондуктор пытался уговорить его выйти, но мужчина поднял руку на кондуктора, счилась драка, - рассказывает пассажирка микроавтобуса.

На видео с дракой было видно, что мужчина угрожал кондуктору, толкал его и пытался зайти назад в переполненный транспорт. В транспортной компании, обслуживающей маршрут, уточнили, что без госномера автобуса, выяснить что-либо о драке не получится. Заявлений от кондуктора или пассажиров не поступало.