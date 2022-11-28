Екатеринбурженку, которая убила и выкинула в мусорку младенца, ограничили в свободе на два года

Женщина признала вою вину Фото: соцсети

В Екатеринбурге суд вынес приговор 33-летней Марии, которая 4 августа 2021 года убила и выкинула в мусорку сына. Ее признали виновной по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Женщине назначили наказание в виде ограничения свободы на срок два года. Свою вину она признала.

- Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе судебно-медицинская и судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигурантки, согласно заключению которой женщина признана вменяемой), - отметили в СК по Свердловской области.

Тело младенца нашли в мусорном баке Фото: СК по Свердловской области

В прокуратуре отметили, что смягчающим обстоятельством при решении судом о мере наказания Марии стало то, что у нее на иждивении двое несовершеннолетних детей.

- В начале июня женщина заметила, что у нее вырос живот. Она поняла, что беременна. Но рожать в планы Марии не входило, так как она уже имеет двух детей 6 и 10 лет. Для аборта уже был слишком поздний срок, - рассказывал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 42-летнему мужу Мария ничего не сообщила, а 4 августа, примерно на восьмом месяце беременности, родила живого малыша в туалетной комнате. Горе-мать перерезала пуповину, убила ребенка, зажав ему нос и рот, а затем отнесла его тело в пакете на мусорку.

Марию признали вменяемой Фото: СК по Свердловской области

Через два дня Мария почувствовала себя плохо. Как выяснят врачи, у нее начался сепсис. Чтобы спасти женщину, ее даже пришлось положить в реанимацию. Когда она пришла в сознание, то отрицала факт того, что недавно родила. Но обмануть врачей Марии не удалось. Медики были вынуждены передать информацию о женщине полицию.

Мария сама не стала показывать, куда спрятала труп младенца. Страшную находку немного позже сделали жители на улице Восточной в мусорном баке. Они обратились в полицию.

Отметим, что приговор Марии не вступил в законную силу.

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