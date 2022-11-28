В Нижнем Тагиле врачи спасли мужчину, который чистил крышу и упал с четвертого этажа

Пациенту Ивану предстоят реабилитации, чтобы он вновь смог ходить. Фото: Департамент информационной политики

В Нижнем Тагиле врачи-травматологи Демидовской больницы прооперировали мужчину из Кушвы. Пациента с переломами доставили к ним на вертолете Центра медицины катастроф. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Серьезные увечья пострадавший мужчина получил, когда работал на высоте около 15 метров и чистил крышу от снега.

- В тот момент я отвлекся и отстегнул страховочный трос. Дальше помню, что было падение, боль и шок, - рассказывает Иван.

Среди травм, которые получил Иван, были ушибы груди и поясницы, а также многочисленные переломы. Также мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Кстати, специалисты дают хорошие прогнозы на реабилитацию и отмечают, что мужчина сможет ходить спустя некоторое время.

Иван работал на высоте 15 метров. Фото: Департамент информационной политики

- Когда состояние пациента стало стабильным, мы сделали операцию. С помощью металлических пластин синтезировали переломы: обе пяточные кости, левую бедренную кость и все кости левого предплечья, - рассказал заведующий травматологическим отделением Демидовской больницы Дмитрий Карлов.

Для того, чтобы Иван получил как можно меньше осложнений, все увечья были прооперированы разом. Манипуляции длились два часа, а выполняли их две бригады врачей-травматологов.

- Первые дни я был шокирован, что после такого падения не просто выжил, но и смогу вернуться к полноценной жизни. Впереди реабилитации, после которых я снова буду ходить. Хочу поблагодарить докторов и медсестр за спасение жизни и внимательное отношение, - отмечает пациент Иван.

Отметим, что в Свердловской области работает трехуровневая система медицинской помощи. Она входит в национальный проект «Здравоохранение», по которому жителям региона доступна современная медицина. В том числе доступна и санавиация, которая экстренно спасает жизни уральцев.

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