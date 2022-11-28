Погода в Екатеринбурге и Свердловской области 28 ноября – 2 декабря 2022 года

Морозы в ноябре плохо переносят не только люди, но и их питомцы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Свердловской области 28 ноября бьет рекорды: в конце ноября по оценке метеорологов были самые холодные дни в регионе за весь 2022 год. Дело в том, что обширный антициклон принес на территорию Среднего Урала сильные морозы, не характерные для стандартного уральского ноября. Однако в ближайшую неделю морозы несколько отступят из Свердловской области.

- Сейчас холодный воздух стремится занять место только что ушедшего снежного циклона, растекаясь на всю территорию Среднего и Южного Урала. В ближайшие несколько дней морозно будет на Урале, в Западной Сибири, в центре и на севере России. Существенных осадков на Урале в этот период не ожидается, а температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-10 градусов. В период 29 ноября-3 декабря на Урале ночью будет от -20 до -25 градусов по Цельсию, местами -30, днем -15 - -20 градусов, - сообщает главный метеоролог Свердлвоской области Галина Шепоренко.

Температура воздуха в Свердловской области 28 ноября составит от -15 до -20 градусов по Цельсию днем, по западу и юго-западу от -12 до -14, ночью до -29. В Екатеринбурге погода 28 ноября будет не сильно отличаться – ночью от -21 до -23, в пригороде до -26, днем от -14 до -16, со слабым южным ветром и ясным небом. Снега 28 ноября в Екатеринбурге и в Свердловской области не будет.

По прогнозу телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», 29 ноября в Свердловской области появится облачность, увеличится вероятность осадков, а морозы отступят. В ночь на среду 30 ноября по Свердловской области ожидается от -14 до -19, а на востоке Среднего Урала ниже -20. 29 ноября погода в Екатеринбурге будет аналогичной погоде в регионе: ночью до -22, дней до -14, пасмурно. Направление ветра сменится на западное, а ночью начнется небольшой снег.

30 ноября в Екатеринбурге пойдет снег, погода при этом будет самой теплой на неделе: днем -11, а ночью до -16. Направление ветра сменится на северное и температура воздуха также начнет снижаться. В этот день магнитное поле будет неустойчивым, что приведет к плохому самочувствию у метеозависимых людей.

Снег в Екатеринбурге закончится только вечером 1 декабря. 1 декабря в Екатеринбурге погода будет следующей: днем -15 – -20, ночью будет до -23, а небо очистится от облаков, снег прекратится. 2 декабря в Екатеринбурге снег не предвидится. Утром и днем будет пасмурно, днем -20 – -22, которые из-за северного ветра будут ощущаться как -27, ночью до -25.