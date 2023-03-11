В Екатеринбурге ребенок застрял головой в эскалаторе из-за опасной игры

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В Екатеринбурге в ТЦ «Апельсин» школьник получил травмы, катаясь на эскалаторе. Сначала он решил присесть на перила. На видеоролике с опасными покатушками запечатлено, как подросток нарочно высовывает голову в пространство к стене. Из-за этого его голова оказалась буквально в ловушке между стеной и ступенями. Подробности произошедшего «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

- Мальчик сам спровоцировал опасную ситуацию, которая привела к неутешительным последствиям. У подростков сейчас новая опасная игра. Суть ее заключается в том, чтобы успеть уберечь голову. Но у мальчика это не получилось. Его отправили в девятую больницу, - пояснил собеседник.

Также стало известно, что у ребенка в результате небезопасных развлечений были ушибы. Во время происшествия в ТЦ приехали врачи скорой помощи. Ранее, очевидцы сообщали, что пострадавший подросток сильно кричал от боли.

В полиции также отмечали, что по этому происшествию проводится проверка.

- По факту получения травмы несовершеннолетним, сотрудниками отдела полиции № 3 УМВД России по г. Екатеринбургу проводятся проверочные мероприятия, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городской полиции. – Степень тяжести причиненного вреда здоровью установит медицинская экспертиза. В связи с результатами проверок будет принято обоснованное решение.