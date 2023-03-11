«Урал» на выезде обыграл московское «Торпедо»

Шмели чаще били по воротам соперника. Фото: пресс-служба футбольного клуба «Урал»

Футбольный клуб «Урал» на выезде с минимальным счетом обыграл московское «Торпедо». Единственный гол в матче записал на свой счет атакующий полузащитник Рай Влут. Примечательно, что игра проходила не в «Лужниках», а в Химках. Как выяснилось, с таким предложением выступили сами хозяева поля.

- Причиной для такого решения стало «неудовлетворительное качество газона в Лужниках», - уточняли в пресс-службе команды из Екатеринбурга.

«Шмели» с первых минут завладели инициативой и чаще били по воротам соперника, однако переиграть голкипера столичных удалось только на 65 минуте: во время розыгрыша углового Александр Довбня ошибся на выходе, этим воспользовался Рай Влут и переправил мяч с дальней штанги.

Шмели не проигрывают девятый матч подряд. Фото: пресс-служба футбольного клуба «Урал»

«Урал» не проигрывает уже девять матчей подряд, сейчас в активе подопечных Виктора Гончаренко 25 набранных очков в 19 матчах.

Ранее стало известно, что два игрока футбольного клуба «Урал» попали в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в марте. Предположительно, что соперниками наших игроков станут Ирак и Иран.

В заявку вошел 26-летний вратарь Илья Помазун, а также 27-летний защитник Мингиян Бевеев. Всего же в списке тренерского штаба на мартовские сборы числится 41 футболист.

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