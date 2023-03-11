Возбуждено уголовное дело на пассажира, который ударил таксиста и угнал автомобиль

Пассажир пересел за руль, пока водитель вышел из салона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело на пассажира, который напал на таксиста. Мужчина попытался угнать автомобиль. Инцидент с дерзким нападением на водителя произошел 8 марта. Об этом сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Санкция данной части статьи за преступление составляет до пяти лет лишения свободы. Кроме этого, пассажиру предъявлено наказание по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественном месте в состоянии опьянения», - сообщает пресс-группа полиции Екатеринбурга.

Пьяный пассажир напал на таксиста, когда тот отвозил его по заказу на Уральскую, 75. Проезжая дворец молодежи пассажир стал провоцировать таксиста на агрессию. А затем и вовсе не постеснялся и ударил водителя по лицу. Таксист не стал терпеть хамское отношение и остановил автомобиль. Пребывая в шоке от произошедшего водитель передал данные по конфликту диспетчерам. В это время за руль решил пересесть пассажир-дебошир.

- В этот момент нападавший начал движение в сторону улицы Мельникова. Однако, водитель такси дистанционно заглушил двигатель Toyota и заблокировать двери. Очевидцы помогли вытащить обидчика из салона и скрутить. После чего гражданина передали прибывшему экипажу патрульно-постовой службы, - сообщили в полиции.

Прибывшие к месту происшествия полицейского нашли у пассажира бутылку из-под коньяка, а также букет цветов. Очевидно, что мужчина намеревался поздравить прекрасную даму с праздником 8 Марта. На допросе пассажир объяснил, что на угнанном авто собирался доехать до дома. На его дерзкое поведение повлиял выпитый алкоголь, а также плохое самочувствие.