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Общество11 марта 2023 6:36

Возбуждено уголовное дело на пассажира, который ударил таксиста и угнал автомобиль

Екатеринбуржец может получить наказание до пяти лет лишения свободы
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Пассажир пересел за руль, пока водитель вышел из салона

Пассажир пересел за руль, пока водитель вышел из салона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело на пассажира, который напал на таксиста. Мужчина попытался угнать автомобиль. Инцидент с дерзким нападением на водителя произошел 8 марта. Об этом сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Санкция данной части статьи за преступление составляет до пяти лет лишения свободы. Кроме этого, пассажиру предъявлено наказание по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественном месте в состоянии опьянения», - сообщает пресс-группа полиции Екатеринбурга.

Пьяный пассажир напал на таксиста, когда тот отвозил его по заказу на Уральскую, 75. Проезжая дворец молодежи пассажир стал провоцировать таксиста на агрессию. А затем и вовсе не постеснялся и ударил водителя по лицу. Таксист не стал терпеть хамское отношение и остановил автомобиль. Пребывая в шоке от произошедшего водитель передал данные по конфликту диспетчерам. В это время за руль решил пересесть пассажир-дебошир.

- В этот момент нападавший начал движение в сторону улицы Мельникова. Однако, водитель такси дистанционно заглушил двигатель Toyota и заблокировать двери. Очевидцы помогли вытащить обидчика из салона и скрутить. После чего гражданина передали прибывшему экипажу патрульно-постовой службы, - сообщили в полиции.

Прибывшие к месту происшествия полицейского нашли у пассажира бутылку из-под коньяка, а также букет цветов. Очевидно, что мужчина намеревался поздравить прекрасную даму с праздником 8 Марта. На допросе пассажир объяснил, что на угнанном авто собирался доехать до дома. На его дерзкое поведение повлиял выпитый алкоголь, а также плохое самочувствие.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ