Тагильчане вступились за учителя ОБЖ, который ударил на уроке двух пятиклассников

Родители считают, что педагога спровоцировали на агрессию. Фото: скриншот видео

В Нижнем Тагиле учащиеся школы №58 и их родители собирают подписи в защиту учителя ОБЖ. Ранее, в сеть попали кадры, на которых мужчина ударил пятиклассников. Одному прилетело палкой по ногам. А второй мальчик получил оплеуху. Они считают, что педагога дети спровоцировали намеренно. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали родители школьников.

Как рассказывали в пресс-службе мэрии, учителя ОБЖ в настоящий момент отстранили от работы. К проблеме подключился следственный комитет, а также сотрудники ПДН. Пока идут разбирательства, родители пытаются отстоять права молодого педагога. Около двухсот человек отметили, что учитель должен остаться на работе.

- Родители и дети сейчас активно собирают подписи в защиту преподавателя. Если бы он был действительно плохим, то дети и их родители не суетились. За него переживает большая часть учащихся школы №58, - рассказала «КП-Екатеринбург» тагильчанка Анастасия. - Он хороший учитель и дети к нему тянутся. Сами дети тоже поговаривают, что как такового зверского избиения не было. На видео попали только те кадры, которые выгодно было снять ученикам. Их выложили намеренно, чтобы преподавателя выставить в плохом свете.

Мамы школьников уверенны, что дисциплина в классе, который пожаловался на нетривиальные методы воспитания, все же отсутствует.

- Мой сын учится в школе №58. Ни разу не слышала, чтобы они говорили, как учитель их обижает. Вообще ничего плохого в адрес педагога из класса никто сказать не может. Ребятам нравятся его уроки. Класс, который снял это видео имеет дурную славу и не отличается примерным поведением, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама одного из учеников Юлия.

В школе №58 от комментариев отказываются. Преподаватель пояснял, что грубую физическую силу к учащимся не применял. Также в мэрии поясняли, что учитель пришел на работу в августе 2022 года. Известно, что педагог активно участвовал с детьми в школьных мероприятиях.

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