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Общество11 марта 2023 5:37

Тагильчане вступились за учителя ОБЖ, который ударил на уроке двух пятиклассников

Они собирают подписи, чтобы оставить его на работе
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Родители считают, что педагога спровоцировали на агрессию. Фото: скриншот видео

Родители считают, что педагога спровоцировали на агрессию. Фото: скриншот видео

В Нижнем Тагиле учащиеся школы №58 и их родители собирают подписи в защиту учителя ОБЖ. Ранее, в сеть попали кадры, на которых мужчина ударил пятиклассников. Одному прилетело палкой по ногам. А второй мальчик получил оплеуху. Они считают, что педагога дети спровоцировали намеренно. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали родители школьников.

Как рассказывали в пресс-службе мэрии, учителя ОБЖ в настоящий момент отстранили от работы. К проблеме подключился следственный комитет, а также сотрудники ПДН. Пока идут разбирательства, родители пытаются отстоять права молодого педагога. Около двухсот человек отметили, что учитель должен остаться на работе.

- Родители и дети сейчас активно собирают подписи в защиту преподавателя. Если бы он был действительно плохим, то дети и их родители не суетились. За него переживает большая часть учащихся школы №58, - рассказала «КП-Екатеринбург» тагильчанка Анастасия. - Он хороший учитель и дети к нему тянутся. Сами дети тоже поговаривают, что как такового зверского избиения не было. На видео попали только те кадры, которые выгодно было снять ученикам. Их выложили намеренно, чтобы преподавателя выставить в плохом свете.

Мамы школьников уверенны, что дисциплина в классе, который пожаловался на нетривиальные методы воспитания, все же отсутствует.

- Мой сын учится в школе №58. Ни разу не слышала, чтобы они говорили, как учитель их обижает. Вообще ничего плохого в адрес педагога из класса никто сказать не может. Ребятам нравятся его уроки. Класс, который снял это видео имеет дурную славу и не отличается примерным поведением, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама одного из учеников Юлия.

В школе №58 от комментариев отказываются. Преподаватель пояснял, что грубую физическую силу к учащимся не применял. Также в мэрии поясняли, что учитель пришел на работу в августе 2022 года. Известно, что педагог активно участвовал с детьми в школьных мероприятиях.

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