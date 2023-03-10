В Качканаре поймали хоккеиста, работавшего курьером у телефонных мошенников и обманувшего экс-депутата

Кадр с записи полиции, на которой курьер-злоумышленник связывается со своим руководством Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Склонившись над сотовым телефоном молодой человек разговаривает с кем-то на том конце провода.

- Может сегодня я без работы, а? – спрашивает он.

- А то есть ты так? Обратно никуда не поехал. Я тебя поздравляю ты [вляпался] на штраф. Я тебя предупреждал еще вчера, - сказал собеседник по телефону. - Ты испытываешь судьбу со мной или как? Ну? Так ты промазал с тем, с кем можно испытать судьбу. Если я говорю «Работаем и делаем», значит мы делаем. Если я тебе скажу, что надо дома отсидеться, я тебе скажу дома сидеть.

Жертвами злоумышленника становились пожилые люди Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Это диалог с видеозаписи, сделанной сотрудниками полиции. На ней они запечатлели как задержанный ими «курьер телефонных мошенников» разговаривает со своим руководителем. Парня задержали сотрудники из подразделения уголовного розыска ОВД Качканара. Его жертвами стали пять пожилых женщин в возрасте от 75 до 90 лет. Общий ущерб от его действий составил 1 миллион 300 тысяч рублей.

- В каждом случае пострадавшим на стационарный домашний телефон поступали звонки от неизвестных, представлявшихся силовиками, которые сообщали, что сын, дочь, внук, внучка находится в больнице с тяжелыми травмами после серьезной аварии, - уточняет пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Они стали виновниками ДТП, соответственно, чтобы не угодить за решетку, необходимо заплатить нужным людям.

А после того, как напуганный пожилой родственник соглашался заплатить, к нему приезжал «курьер» за деньгами – тот самый молодой человек, которого задержали. Выйти на его след полиции удалось после того, как 1 марта в правоохранительные органы поступило сразу четыре заявления от обманутых пенсионерок. Оказалось, что у задержанного было богатое спортивное прошлое.

Устраиваясь на незаконную подработку, хоккеист по требованию своего руководства отправил им снимок своего паспорта Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- Любителем обмана пенсионеров оказался 17-летний житель Верхней Салды, - прокомментировал Валерий Горелых. - Парень с шести лет увлекался хоккеем, имеет большое количество спортивных медалей, грамот и кубков. После школы он поступил учиться в одно из учебных заведений Казани, но вскоре бросил его. Вернулся домой и устроился подрабатывать курьером у телефонных мошенников.

О своем нелегальном заработке родителям парень не рассказывал. Отправляясь на противозаконное дело, он уверял, что, как и раньше, идет на тренировку по хоккею.

- Когда оперуполномоченные его задержали, он им продемонстрировал, насколько жесткие порядки царят в криминальной структуре, - добавил Валерий Горелых. - Стоило молодому человеку одни раз отказаться от выполнения воровской задачи, ему тут же бригадиры пригрозили штрафными санкциями.

Жертвами парня стали пенсионеры из Качканара, Нижней Туры, Лесного, Нижнего Тагила и Верхней Салды. Причем среди них были и ветеран труда, и экс-депутат одной из местных дум. Точное количество потерпевших полиция продолжает устанавливать.