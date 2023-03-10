Жительница Свердловской области поверила астрологам и разбогатела на сумму более 300 миллионов рублей

Женщина услышала астропрогноз для тельцов по телевизору. Фото: пресс-служба «Столото»

Жительница Свердловской области Нина Ивановна М. участвовала в лотерее и выиграла сумму свыше трехсот миллионов рублей. А если точнее, победа принесла женщине 300 453 415 рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщает пресс-служба «Столото».

Победительница пришла в лотерейный центр и рассказала, как астрологи ее замотивировали на крупный выигрыш. Прогноз для тельцов женщина услышала по телевизору и посчитала, что он вполне может сбыться. Сама Нина Ивановна сейчас на пенсии. Раньше она работала в сфере торговли.

- Даже звезды сулили мне победу! Я запомнила тот прогноз. Теперь все материальные хлопоты отойдут на второй план. Я благодарна судьбе за такой подарок к 73-летию, - говорит Нина Ивановна.

Все счастливые лотерейные билеты женщина бережно хранит в кошельке. Фото: пресс-служба «Столото»

По ее мнению, такая удача стала идеальным подарком к ее 73-летию. В лотереях Нина Ивановна участвует давно и достаточно активно. А все свои счастливые билеты, которые принесли ей победу, бережно хранит в отдельном кошельке. Однако, пенсионерка сама не хочет привлекать к своей персоне внимания и лишний раз опасается публичности. Женщина посчитала нужным поделиться историей, чтобы доказать, что победителем может стать каждый.

Куда потратить триста миллионов рублей женщина еще не определилась. Но она знает точно, что часть суммы пойдет на оздоровление. Также женщина намерена поделиться суммой с родными.

- И я, и мой супруг уже в преклонном возрасте. Обязательно поедем на отдых на южные курорты России. Возможно, всей семьей отправимся в путешествие заграницу и вспомним былые времена. В молодости успела объездить полмира. Знаю, что жизнь изменится в лучшую сторону, - говорит женщина.