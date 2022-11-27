В Первоуральске мужчину чуть не прибило штукатуркой

Местный житель пожаловался, что дом, в котором он живет, вот-вот рухнет. Фото: telegram-канал «Екатеринбург №1»

В Первоуральске мужчине на голову чуть не рухнула штукатурка. Она обвалилась прямо возле подъезда. Об этом на видео рассказал местных житель.

Видео опубликовал telegram-канал «Екатеринбург №1».

- Десять минут назад выходил из дома, сверху отпала штукатурка, наверное, килограммов 30 или 40. Чуть на голову не прилетела, - говорит на видео местный житель.

Фото: telegram-канал «Екатеринбург №1»

Автор ролика также пожаловался на ужасное состояние дома, который вот-вот весь развалится.

- Кирпичи тоже сверху не сегодня, так завтра кому-нибудь на голову прилетят. В комнатах ужасный сквозняк, лестницы перекошены, балкон вот-вот обвалится. Обращаемся в управляющую компанию «ПРП», она ничего не делает, - сетует местный житель.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в УК «ПРП». К моменту публикации ответа получено не было.