Благодаря дублю Бикфалви «Урал» занял первое место в группе D. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» на выезде обыграл московское «Торпедо», благодаря дублю Эрика Бикфалви. Многолетний лидер екатеринбуржец отличился во втором тайме. Румын открыл счет на 54-й минуте с пенальти, а на 73-й удвоил преимущество гостей.

Екатеринбуржцы не проигрывают с конца сентября. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Спустя четыре минуты «Торпедо» один мяч отыграло усилиями Дениса Лаптева, однако перевести игру к серии пенальти хозяевам не удалось. Команда Гончаренко заняла первое место в группе D. На втором месте – ЦСКА. Третье место заняло «Торпедо», на четвертом – «Сочи» с двумя очками.

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Для «Урала» это одиннадцатый матч без поражений подряд. На зимнюю паузу «шмели» ушли на 10 строчке в чемпионате России.

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