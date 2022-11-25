Уралец, забивший свое тело сотней татуировок к 21-году, пережил инсульт и встретил настоящую любовь

Дмитрий и Екатерина познакомились в мае 2021 года. Фото: предоставлено героем публикации

В свои 24 года Дмитрий из Березовского выглядит довольно эпатажно. На его теле, в том числе и лице, набито около сотни татуировок на самую различную тематику. Увлечение татуировками с 16 лет переросло в любимое дело. В прошлом у Дмитрия были свои неформальные тусовки. Но в конце января 2020 года у парня случился инсульт, который перевернул его жизнь с ног на голову. После больничных скитаний парень, у которого до сих пор частично парализован, повстречал любимую девушку и позвал ее замуж. «КП-Екатеринбург» узнали, как сейчас живет и восстанавливается Дмитрий.

БИЛ «ПОРТАКИ»

Дмитрий получил образование сварщика в техникуме Березовского. Однако работа по профессии его не прельщала. И в свои 16 лет он взялся за тату-машинку, которую ему собрал отец друга.

- На тот момент у меня была первая татуировка – пантера на бедре. Я ее прятал от мамы и поэтому постоянно спал в штанах. Со временем их становилось все больше. Я стал их делать, чтобы привлекать к себе внимание, начал наносить их по всему телу. В том числе и на лицо. Родные увидели эти рисунки, не понимали. Но мама не стала меня как-то осуждать, она видела, что я увлечен. Я ощутил ее поддержку, стал покупать разные тату-машинки. За свои первые «портаки» около 200 рублей брал, - рассказал Дмитрий.

Дмитрий работал татуировщиком около 7 лет. Фото: предоставлено героем публикации

Теперь у парня около сотни татуировок, которые напоминают ему о разных периодах его жизни. Их ему наносили друзья, которые сейчас работают в тату-салонах Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо всего прочего в жизни у Димы были и периоды, когда он освоил маникюр и эпиляцию сахаром. Этому его научила бывшая девушка.

- Я видел, как она работает и стал повторять. Своей девушке я делал маникюр. А умение делать эпиляцию сахаром помогало готовить кожу клиента к тату-сеансу. Тем не менее, для моих клиентов тот же шугаринг был услугой, а мне было нетрудно ее исполнить, - отмечает Дмитрий.

Дмитрий обожал играть в страйкбол. Фото: предоставлено героем публикации

В свое свободное время парень увлекался игрой в страйкбол, изучал тактическую медицину. А еще ходил в походы с друзьями. К двадцати годам Дмитрий подумал, что ему стоит отказаться от курения и алкоголя.

В 20 лет Дмитрий решил вести трезвый образ жизни. Фото: предоставлено героем публикации

МАМА НЕ ПОВЕРИЛА, ЧТО ЭТО ИНСУЛЬТ

Та ночь, 30 января 2020 года, для Дмитрия едва не стала последней. Он проснулся и понял, что у него онемела половина тела. Полученные ранее курсы по медицине позволили ему безошибочно распознать инсульт. На тот момент парню был 21 год.

- Язык ушел на левую сторону, улыбка стала кривой. Не чувствовал кожу и болел правый висок. Я понимал, что у меня есть на все около двух часов. Сразу позвонил в скорую. Разбудил маму и сказал ей о том, что у меня инсульт. Она не поверила, потому что я на тот момент вел достаточно активный образ жизни. Я отключился прямо в машине скорой помощи, а потом впал в кому на две недели. Мне сделали операцию. Помню, что я открыл глаза в реанимации – передо мной была моя девушка, - рассказал Дмитрий.

Дмитрий был в коме две недели. Фото: предоставлено героем публикации

Врачи установили, что инсульт у Дмитрия вызвала врожденная аномалия – сосудистая мальформация. По словам парня, первое время после выхода из комы он даже не мог вращать глазами. Затем парень учился вновь поднимать голову, шевелиться правой стороной тела, начинал переворачиваться. Даже теперь у Дмитрия сохраняется неправильная походка из-за частичной парализации. У него сохраняется спастика мышц, а ослабить ее может ботулинотерапия. Поэтому, Дмитрий нуждается в финансовой поддержке, чтобы побороть последствия инсульта.

Молодые отказались от пышной свадьбы. Фото: предоставлено героем публикации

Когда Дмитрий вышел из больницы, их отношения с девушкой разладились. Работать он не мог, а денег на съемное жилье у пары не осталось, и каждый из них пошел своей дорогой. Но, по словам парня, он по-прежнему благодарен ей за полученный опыт.

Оправившись, Дмитрий вернулся в квартиру к маме и стал жить абсолютно другой жизнью. Каждый день комплексы лечебной физкультуры, растяжка, занятия со специалистами. Сам он решил создать свою команду, которая будет разделять его новые интересы, в числе которых и здоровый образ жизни. Теперь Дмитрий стал так называемым коучем, а к нему присоединилось уже тридцать молодых людей.

- Мы выезжаем в лес, ходим в походы. Достаточно кинуть клич, наберется группа. Мы пьем чай, играем на гитаре. Обучаю их фотографии, несмотря на то, что у меня только одна рука двигается. У нас обычное, теплое дружеское общение. Делюсь с ними своим опытом, читаю их своими близкими друзьями, - утверждает Дмитрий.

В СЕТЯХ ИНТЕРНЕТА

В мае прошлого года Дмитрий осмелился написать девушке Екатерине в соцсетях. Она охотно приняла его предложение познакомиться. Так и началась их совместная история. О проблемах со здоровьем своего нового парня девушка, конечно же знала.

- Трудности ее не напугали. Мы полностью доверяем друг другу и обсуждаем любые проблемы. У нас полно общих интересов, мы те еще путешественники. Ездили вместе в Санкт-Петербург, потому что я пообещал Кате эту поездку. Там нашли работу, снимали видеоролики для компаний, - отмечает Дмитрий. - Катя не раз меня спасала, когда у меня начинались сильные приступы эпилепсии. Поэтому, когда я ей делал предложение, то сказал фразу: «Пусть эти кольца будут напоминать нам то время, которое мы пройдем вместе столько, сколько мы сможем. Все зависит от нас двоих».

Экстравагантный внешний вид молодого человека Екатерину не смущал, ведь она хотела строить семейную жизнь с Дмитрием. Так и случилось, 14 ноября пара отправилась в ЗАГС.

- Мы решили, что пышные праздники нам не нужны. Просто скромно расписались и кольцами обменялись. К тому же, нам надо было где-то жить вместе. Поэтому обзавелись квартирой, пускай и в ипотеку. На теле у меня уже есть татуировка с именем Катя и маленьким сердечком, - говорит Дмитрий.

Теперь Дмитрий продолжает бороться за восстановление. В этом ему помогает любовь Екатерины. Вскоре он намерен использовать специальный аппарат для руки. Когда его самочувствие наладится, то он займется любимым делом – татуировками. А пока, Дмитрий подрабатывает менеджером.

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