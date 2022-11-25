В Екатеринбурге ловят любителей гулять по льду Городского пруда

Нарушителям грозит штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

На первый взгляд Городской пруд Екатеринбурга замерз достаточно сильно. Местные жители уже успели протоптать на снегу тропинки от одного берега на другой. Но на самом деле, ходить по льду Городского пруда небезопасно даже сейчас, в морозную погоду, поэтому спасатели МЧС утром 25 ноября активно ловили нарушителей.

- Сейчас толщина льда на одном из берегов Городского пруда составляет 20 сантиметров. Безопасная толщина льда – 7 сантиметров, по идее, лед уже безопасен. Но русло реки в этом месте имеет свои особенности, в воду могут попадать теплые стоки, от того же метро, - рассказывает «КП-Екатеринбург» старший государственный инспектор Центра ГИМС Евгений Хренков.

Толщина льда на одном из берегов - 20 сантиметров Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, на середине пути лед может быть значительно тоньше, так как и вода под ним теплее. Проверять насколько безопасно ходить по льду на всем пространстве невозможно. Даже самим спасателям выходить на лед опасно, поэтому сверлить лунку они вышли в спасательных жилетах.

Людям, которые все-таки рискнут сократить путь по Плотинке и набережной, грозит штраф. Такие желающие пройтись по ледовым тропинкам нашлись прямо во время проверки сотрудников МЧС.

Молодые люди уверенно шагают через всю реку Исеть. Но, почти дойдя до финиша, решают развернуться. На противоположном берегу их уже ждут спасатели и полицейские в форме, которые и спугнули нарушителей. Оба пешехода поспешили назад, на противоположный берег.

Ходить по льду нельзя, пока морозы не станут стабильными Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Нарушителям грозит вызов на комиссию, где будут рассматривать вопрос их нарушения. В среднем, штраф составляет от 300 до 500 рублей. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не установится стабильно холодная погода, а толщина льда на всем пруду не составит 10 сантиметров, - объясняет инженер отделения организации службы подготовки пожаротушения Александр Моргачев.

Недавно в Свердловской области под лед провалились дети. Это случилось 12 ноября в Ревде. Сотрудники МЧС добрались до пострадавших ползком при помощи ручных пожарных лестниц, распределяя вес по большой площади.

Сотрудники МЧС ловят нарушителей на Городском пруду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ребенка и двух мужчин удалось эвакуировать на берег. Это заняло пять минут. В спасательной операции участвовали пять человек и одна спецмашина.